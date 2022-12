Alejandro Fantino anunció enojado su despedida de Animales Sueltos: "Me hinché las pelotas"

Mientras se encontraba en Animales Sueltos, programa televisivo que conduce, Alejandro Fantino expresó: " Faltan tres días para terminar . Ojalá termine Animales Sueltos con Argentina campeón del mundo. El lunes me despido de este programa y no vuelvo más ". De esta manera, el periodista realizó una afirmación que dejó a sus compañeros sin palabras.

Siguiendo con este hilo, el conductor de América TV resaltó: "Termino el programa el lunes. Ojalá pueda festejar campeón del mundo Argentina. 'Me voy pa las casas', como decían en mi pueblo, y no sé cuándo voy a volver. Enero, febrero y marzo me voy afuera. Me casé hace poco, tengo ganas de disfrutar otras cosas de la vida".

"No sé cuándo vuelvo. No sé si vuelvo también. Puede ser que vuelva acá, puede ser que no vuelva acá, puede ser que no labure más en tele abierta", confesó.

Por último, Alejandro Fantino se expresó con total sinceridad: "Me hinché las pelotas de todo, de todo. Me harté. Y como me harté, tengo ganas de decir las cosas y las voy a decir acá concretamente". El futuro del conductor ahora es incierto, ya que podría quedar solo en radio con su programa Multiverso Fantino por Neura Media.