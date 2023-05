El explosivo descargo de una protagonista de ATAV contra Adrián Suar y la producción de la telenovela

En diálogo con el programa radial Por Si Las Moscas, Virginia Lago remarcó: " Hay que respetar al público, sin ellos no hacemos nada . Así como reparto autógrafos, soy amable cuando me paran en la calle, porque significa que mi público sigue presente y me reconoce el trabajo, lo mismo con la ficción ". Con estas palabras, comenzó por dejar en claro su desencanto con las decisiones de Suar .

Virginia Lago ATAV Virginia Lago es una parte importante de ATAV. Redes sociales

Por eso, ingresando directamente en el tema, la actriz explotó: "La gente sabe cuando un trabajo está hecho con todo y no engaña. Me produce emoción. No me parece bien que cambien de horario, desorientan a la gente que sigue la ficción". Así, confesó que los constantes cambios no hacen más que perjudicar a la telenovela.

Para finalizar, se mostró contenta con el papel que le toca en Argentina, tierra de amor y venganza: "Es un personaje que quiero mucho desde el momento que me lo ofrecieron, y agradezco mucho estar contando esta historia". De igual manera, todo podría estar próximo a terminar con motivo del poco rating.