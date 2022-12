Adrián Suar reveló qué pasará con Marcelo Tinelli y Mirtha Legrand en El Trece

Hay que resaltar que el propio conductor había anunciado en sus redes sociales que a fin de año se termina su contrato, lo que parecía indicar que era su fin en el canal.

Referido a Mirtha Legrand y la posibilidad de que esté más de un día por semana, el productor señaló: "De lunes a viernes no creo. Ya es bastante esfuerzo una vez por semana y lo hace muy bien. Yo creo que va a seguir con nosotros". Sobre este tema, la propia conductora aseguró que volverá en marzo de 2023.

Marcelo Tinelli y Mirtha Legrand Marcelo Tinelli y Mirtha Legrand seguirían en eltrece durante 2023. Redes sociales

También mencionó la chance de que la presentadora Mariana Fabbiani retorne al canal que representa. "Puede ser. ¿A la pantalla de eltrece? No lo sé, todavía no lo sé, no me dijeron. Pero todo puede ser", fue el guiño de Adrián Suar para la exconductora del programa Lo de Mariana.

Para finalizar, el productor también reveló cuándo se estrenará Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV): "Llega el año que viene también". Esta telenovela tuvo su primera temporada entre marzo y diciembre de 2019, con una segunda parte que se filmó durante este 2022 y se lanzará en 2023.