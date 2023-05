A los 79 años, Robert De Niro fue padre por séptima vez

Robert De Niro reveló que se convirtió en papá por séptima vez a los 79 años. El actor norteamericano lo anunció casi de casualidad durante una entrevista en la que promocionaba su próxima película, que casualmente se titula About my father ("Acerca de mi padre").

La periodista de ET Canada le preguntó sobre sus hijos, mencionando que eran seis, pero De Niro la corrigió. "Siete, de hecho. Acabo de tener un bebé", contó. Luego siguió hablando sobre su paternidad y no dio más detalles sobre la noticia.

El medio USA Today se comunicó con su representante, Stan Rosenfield, quien confirmó el nacimiento pero no amplió la información. El actor no está actualmente en pareja, aunque TMZ especuló que la madre del bebé podría ser la productora Tiffany Chen, con quien se lo vinculó en las últimas semanas.

De Niro tiene otros seis hijos: Drena (51) y Raphael (46), de su primer matrimonio con Diahnne Abbot; los mellizos Julian y Aaron (27), de su relación con Toukie Smith; y Elliot (25) y Helen Grace (11), de su matrimonio con Grace Hightower, de quien se separó en 2018. También es abuelo.

"Estoy bien", analizó el actor durante su entrevista con ET Canada. "A veces mis hijos no están de acuerdo conmigo, y son respetuosos. Mi hija, tiene 11 años, a veces me da pena y discuto con ella. La adoro, pero son cosas que pasan. Y en cuanto a mi bebé, es demasiado chico, las discusiones vendrán más adelante", bromeó.