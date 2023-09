A Jennifer Aniston no le pasa el tiempo y lució una microbikini total black que es tendencia del verano

La actriz, que cuenta con más de 40 millones de seguidores en Instagram, suele marcar tendencia con su look y esta vez no fue la excepción. Junto a amigos, amigas y famosos como Jimmy Kimmel y Jason Bateman, compartió una tarde bajo el sol y lució, sin maquillaje, una de sus microbikinis favoritas. Con un trago en la mano, se mostró vistiendo un traje de baño negro con corpiño clásico con molde triangular diminuto y una capelina marrón .

A su look le sumó una lona XXL a rayas que usó a modo de pareo y anteojos de sol con marco beige y lentes en degradé. También apareció en algunas fotos un bolso estilo tote bag color marfil y una canasta a juego que la acompañaron en su tarde de playa.

Jennifer Aniston microbikini Instagram

En otras imágenes se la pudo ver con un vestido negro sencillo, de cuello redondo y breteles finos. Esta publicación reunió miles de “me gusta” y comentarios por parte de sus seguidores que elogiaron su look y su tarde de playa junto a sus amigos y amigas.

Jennifer Aniston microbikini Instagram

Kim Kardashian volvió a mostrar su microbikini dorada y promete ser la moda de las metalizadas en verano

Una de las grandes tendencias de este año sigue siendo la microbikini dorado y la modelo Kim Kardashian es una de sus exponentes. La influencer despidió la temporada con un look de verano que incluyó este traje de baño que sigue siendo uno de los preferidos por las famosas. Tanto ella como sus hermanas fueron las figuras de la temporada en relación a los outfits ideales para pasar tardes bajo el sol.

La modelo eligió un diseño clásico con molde triangular y minimalista en el armado del corpiño y en la bombacha. El corpiño contó con un molde triangular y en la parte inferior eligió una prenda ultracavada y de tiro alto. También optó por el dorado para este traje de baño, con la intención de sumarse a una de las tendencias que está formando parte de la elección de numerosas famosas para este tipo de prendas, como Hailey Bieber y su hermana Kylie Jenner.

Kim Kardashian microbikini dorada Instagram

La estrella del reality show “Keeping Up with the Kardashians” sorprendió a sus millones de seguidores con este look y reunió cientos de miles de “me gusta” y comentarios en donde sus fans elogiaron su look y el lugar donde se sacó esta foto. Sin duda la influencer sigue siendo una de las referencias de la moda y continúa imponiendo su estilo, el cual protagonista en la próxima temporada.