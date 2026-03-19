19 de marzo de 2026 Inicio
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Quiénes son los rivales de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026

En la sede de la CONMEBOL, en la ciudad paraguaya de Luque, se realizó el sorteo de la fase de grupos del torneo más importante del fútbol sudamericano. El "Xeneize" ya conoce los rivales que enfrentará en esta nueva aventura internacional.

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Boca comenzará su participación en la copa durante el mes de abril. 

Boca comenzará su participación en la copa durante el mes de abril. 

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Boca ya conoce sus rivales para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, que tendrá lugar entre el 8 de abril y el 27 de mayo: integra el Grupo D con Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

El equipo de Claudio Úbeda vuelve al torneo continental después de dos temporadas de ausencia, donde pasó por la Copa Sudamericana en 2024 y luego quedó afuera en fase previa 2 de la Libertadores, ante Alianza Lima de Perú. En este regreso, el Xeneize estuvo en el bombo 1 del sorteo y fue cabeza de serie en la competencia.

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Los encuentros se jugarán durante los meses de abril y mayo repartidos en 6 semanas bastante cerca una de la otra debido a que debe disputarse toda la fase de grupos antes del comienzo del Mundial 2026.

El club de la Ribera volverá a Belo Horizonte dos años después de la última eliminación sufrida en Copa Sudamericana ante los brasileños. Con la Católica se enfrentó es la semifinales de la Sudamericana 2005, donde el Xeneize pasó de ronda definiendo como visitante y luego ganó el título frente a Pumas, con el recordado equipo del Coco Basile. Por último, habrá duelo con Barcelona Guayaquil como en 2003, 2013 y 2021, esta vez con Darío Benedetto en frente.

boca libertadores

El calendario de la Copa Libertadores 2026

  • Fase de grupos: 8 de abril al 27 de mayo
  • Octavos de final: semanas del 11 y 18 de agosto
  • Cuartos de final: semanas del 9 y 16 de septiembre
  • Semifinales: semanas el 14 y el 21 de octubre
  • Final: sábado 28 de noviembre - Estadio Centenario de Montevideo

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