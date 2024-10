Tras la carta de Mauricio Macri, Diego Santilli confirmó que apoyará el veto al financiamiento universitario

El diputado nacional del PRO expuso su postura de cara a la sesión en la Cámara baja y argumentó que "uno no puede perder la coherencia de lo que dice".

En diálogo con Radio Rivadavia, Santilli confirmó su postura con respecto al veto a la Ley de Financiamiento Universitario: "Tengo la posición de apoyar el veto porque uno no puede perder la coherencia de lo que dice. A este tema había que discutirlo en el Presupuesto 2025 para lograr la mejora de la educación pública y el equilibrio fiscal. Lo habíamos planteado antes de escucharlo al Presidente en el Congreso".

"Tengo la misma posición que tuve hace dos meses. No puedo borrar con el codo lo que escribí con la mano. Hace dos meses votamos algo, ¿qué cambió?", agregó en referencia a la sesión en la Cámara de Diputados en la que se votó declarar a la educación como "un servicio estratégico esencial".

En tanto, expuso que el bloque del PRO en la Cámara baja se reunirá el martes para definir las posturas de cara a la sesión luego de que Macri, quien además es el presidente del espacio, lanzara un guiño al veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y marcara que "la defensa de la universidad pública, su acceso libre, gratuito y democrático, requiere poner fin al uso político de los recursos universitarios".

Diego Santilli, sobre la relación del PRO con La Libertad Avanza: "No me siento destratado"

Por otro lado, el exvicejefe de Gobierno se refirió al vínculo del PRO con La Libertad Avanza y se diferenció del otro segmento del espacio amarillo: "No me siento destratado porque no estoy buscando nada. Tuvimos una elección y nos tocó salir terceros, y el presidente de nuestro partido y todos nosotros hemos apostado al cambio a cambio de nada. Cualquiera piensa que debiéramos converger".

"No es fácil desarticular años y años de destrucción, pero está en ese camino el Presidente y a los 9 meses le empiezan a poner la traba. ¿Tienen miedo de las elecciones del año que viene o quien volver al pasado de los que nos quieren destruir?", añadió.