Tras el fallo de la Corte, San Juan elige gobernador para los próximos cuatro años

En un principio, las elecciones para elegir autoridades a todos los cargos provinciales debían llevarse a cabo el pasado 14 de mayo, pero a falta de 5 días para el desarrollo de los comicios el fallo del Máximo Tribunal ordenó que se suspendieran al dar lugar a un planteo de la oposición que pedía a la Corte que se exprese al respecto de si la Constitución local habilitaba la posibilidad de que el gobernador Sergio Uñac se presentara a un nuevo mandato.

Ante esta decisión, las autoridades locales decidieron postergar la contienda electoral para la categoría de gobernador y vice, pero mantener la convocatoria para la elección de legisladores provinciales, intendentes y concejales.

Dos semanas después, la Corte decidió que Uñac no podía ser candidato a la reelección, no porque la Constitución local lo impidiera, sino por violación al artículo 5 de la Constitución Nacional. Esta situación obligó al actual gobernador a correrse de la fórmula y en su lugar nombró a su hermano, el senador nacional y exvicegobernador Rubén Uñac.

En su búsqueda de mantener la provincia, Rubén competirá en una interna dentro de la agrupación “Todos por San Juan” contra el diputado y exgobernador José Luis Gioja, y luego, quien sume más votos, deberá medirse contra el candidato de Juntos por el Cambio que gane su interna. Las últimas encuestas publicadas arrojaban que ambas fuerzas son las únicas aspirantes a ganar la gobernación.

Con este contexto, la jornada estará atravesada por interrogantes en torno a cómo afectará la intromisión judicial en la participación de los votantes, a quién beneficiará electoralmente la maniobra de la Corte y si el oficialismo será capaz de repetir los buenos resultados obtenidos en mayo. También los focos estarán puestos en el desempeño que tengan de los candidatos libertarios que apoyan a Javier Milei.

El enojo del electorado por el fallo de la Corte

La decisión de la Corte Suprema generó que los sanjuaninos tuvieran que votar una vez más de lo estipulado. Si a nivel nacional se llega a un escenario de PASO, en la provincia irán a las urnas cinco veces en un año.

Esa situación, sumada a la crisis social y económica que atraviesa el país, provocó fastidio entre el electorado y generó un manto de dudas sobre el nivel de participación en las urnas. “La gente está embroncada, con todos los quilombos que tenemos y hay que ir a votar de nuevo. Veo mucho fastidio en la calle”, manifestó Mario, un taxista de la capital que maneja su coche 12 horas todos los días.

“Esto a nosotros nos mata. Nos obliga a cerrar un día más y luego el mes se nos hace cuesta arriba”, indicó Hernán, gerente de un restaurante ubicado en la peatonal de la ciudad.

Para las fuerzas políticas la concurrencia de los votantes también es un tema en cuestión. Desde el oficialismo confían en que los niveles serán cercanos al 75% registrado en mayo pero no descartan una merma. “Al haberse definido lo local obviamente hay un poquito menos de expectativa que si hubiese sido la elección completa como debió ser. Es un poco distinto pero tenemos toda la expectativa de que la gente vaya a votar”, manifestó a C5N.com el candidato a vicegobernador de Rubén Uñac, Cristian Andino.

En comunicación con este medio, Gioja sostuvo que el fallo de la corte perjudica a los sectores más humildes, que son los que tienen mayores dificultades para organizarse para ir a votar. “Esa situación beneficia a Juntos por el Cambio. No se debe jugar con el voto de la gente que es lo más sagrado que tiene nuestra democracia”, indicó.

A pesar de esa situación, se espera que al ser una elección más sencilla el desarrollo de las mismas sea más ágil y que al ser boleta única los resultados se conozcan más temprano. Según informaron desde el Tribunal Electoral a este medio, los primeros datos oficiales podrían publicarse a partir de las 21 horas.

Expectativas sobre los resultados

Si bien las últimas encuestas mostraron resultados similares a los de mayo, donde el oficialismo ganó 14 de 19 municipios y el 63,8 % de las bancas legislativas, desde Juntos por el Cambio afirman que las elecciones serán más parejas a las anteriores y confían en que “se puede dar el batacazo”.

Desde el espacio encabezado por el diputado cambiemita Marcelo Orrego incluso abrieron una puerta a la posibilidad de que el precandidato a presidente Horacio Rodriguez Larreta viaje a la provincia para acompañar en la espera de los resultados.

La estrategia de los distintos espacios políticos para los días finales de campaña estuvo centrada en el Gran San Juan, donde se concentra el 70% de los votos

Denuncias de campaña sucia

Los últimos días de campaña estuvieron atravesados por denuncias cruzadas de "campaña sucia" en la calle, a través de pintadas y carteles, y en las redes sociales, mediante memes y noticias falsas.

En las últimas horas, en distintas ciudades de San Juan se pudo ver un supuesto cartel de Orrego donde decían que “Jujuy era el modelo a seguir”. El candidato denunció que ese cartel no era suyo si no que se trataba de una estrategia de sus opositores para perjudicarlo. “Los autores de esta pegatina no tienen escrúpulos y dejan en claro que son capaces de cualquier cosa”, tuiteó

Ninguna de las dos subagrupaciones de Todos por San Juan se hizo cargo de la acusación e incluso dejaron entrever que en realidad se trata de una maniobra orquestada por el propio Orrego. "Juega a la doble, suma al que está de acuerdo con la represión en Jujuy y por el otro lado nos acusa a nosotros de empiojar la campaña", dijo una fuente de la fuerza de Uñac.

A pesar de no ser candidato, Sergio Uñac aparece en las boletas

Está elección además de ser histórica por votarse solo una categoría, tendrá la particularidad de tener una boleta con la imagen de Sergio Uñac, a pesar de que finalmente no será de la contienda. Al igual que ocurrió en las elecciones de mayo, donde todas las boletas llevaban el cuerpo de la categoría principal por la imposibilidad de imprimir boletas nuevas, en esta oportunidad la subagrupación “Vamos San Juan” llevará la imagen del gobernador para apoyar a su hermano cómo una señal de continuidad de su proyecto.

“Atendiendo al hecho de que esta fórmula tiene como premisa la continuidad del proyecto político de Sergio Uñac, el gobernador también aparece con su imagen en el voto, como señal de garantía de esa continuidad”, argumentó el gobierno de San Juan en un comunicado.

