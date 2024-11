Presupuesto 2025: el Gobierno adelantó que no habrá sesiones extraordinarias en el Congreso

Guillermo Francos explicó que el Ejecutivo "está abierto a escuchar las propuestas" que puedan surgir en el recinto por parte de los legisladores "siempre y cuando no modifiquen lo que es un tema fundamental, que es el equilibrio fiscal".

El Gobierno adelantó que no se llevarán a cabo sesiones extraordinarias en el Congreso por lo que patea para adelante el tratamiento de la Ley de Presupuesto 2025. Así lo confirmó este martes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al explicar que el Ejecutivo no tiene urgencias por su aprobación y aclaró que "está abierto a escuchar las propuestas" que puedan surgir en el recinto por parte de los legisladores, "siempre y cuando no modifiquen lo que es un tema fundamental, que es el equilibrio fiscal".