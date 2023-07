Maslatón ratificó ante la Justicia que recibió denuncias por pedido de dinero a cambio de candidaturas en el partido de Milei

"Se busca gente con capacidad contributiva, no por idoneidad ni capacidad política" , declaró Maslatón ante el fiscal federal con competencia electoral Ramiro González, en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro.

Según la declaración hecha bajo juramento de verdad, el abogado dijo que le llegaron "por distritos lugares, de gente que no se conoce entre ellos" y que se contactan con él por su "perfil social alto" en redes sociales, denuncias de pedido de dinero a cambio de lugares en las listas.

"Empiezo a captar que existe selección de candidatos por el dinero que pueden aportar. Ese aporte va desde los candidatos al entorno, la hermana (de Milei) o los operadores", detalló el panelista de C5N.

Javier Milei

Maslatón declaró por poco más de una hora en la fiscalía ubicada en el quinto piso de Comodoro Py 2002 y dijo que a cambio del pago "se da el uso al nombre, logo y visita de Milei al lugar".

"Si no pagan y se hace una publicación con Milei, se encargan de decir que esa publicidad no es cierta. Así mataron a la militancia. Yo llamo a esto franquiciado político, el que recibe la franquicia paga un canon por el uso de la imagen, símbolo y el derecho a ser candidato. Tengo versiones que hay gente que pagó el canon y no integró las listas", se explayó ante el fiscal.

Bonapelch, Diwan, Soria, Montenegro: algunos nombres que aportó Maslatón

Maslatón aportó nombres de gente que se contactó con él para denunciar pedidos de dinero a cambio de candidaturas.

Puso como ejemplo a una persona que se identificó como Dr. Pablo Bonalpech, abogado del foro de Morón, quien le contó que el candidato Ariel Diwan le pagó semanalmente a Sebastián Pareja $300.000 durante los últimos cinco meses.

Maslatón mencionó, además, a "Silvina Soria, de Avellaneda", quien le escribió "diciendo que se va del movimiento porque le pidieron u$s60.000 para ser candidata" en ese distrito y que en Chaco, un exmilitante Martín Piccato, le dijo que "estuvieron vendiendo las candidaturas".

"María Laura Montenegro habló de ventas de candidaturas por u$s30.000 y mencionó a un dirigente de General Pueyrredón, Alejandro Carrancio, como el recaudador", dijo el abogado.

También aludió a Liliana Salinas, de Entre Ríos, quien "habló de u$s10.000 a u$s40.000 por candidatura" y recordó que el periodista Carlos Eguía, de Neuquén, introdujo "otro elemento que es la renta del cargo una vez elegido, parece que lo promueve Karina Milei, dar los contratos que dependan de ese cargo".