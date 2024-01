Ley Ómnibus: La Libertad Avanza negocia contra reloj y busca emitir dictamen esta semana

Por el despacho del titular de la Cámara Baja desfilaron varios legisladores de Hacemos Coalición Federal, la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO. Desde el espacio libertario quieren tener dictamen esta semana y poder aprobar la ley la semana próxima, para que luego sea girada al Senado.

Entre los funcionarios que pasaron por el Congreso estuvieron el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; su par de Hacienda, Carlos Guberman. Entre los referentes de los bloques opositores estuvieron Nicolás Massot y Juan López (Hacemos); Karina Banfi, Lisandro Nieri y Soledad Carrizo (UCR) y Germana Figueroa Casas y Diego Santilli (PRO).

Cuáles son los temas que se negociaron en las reuniones

En el despacho del titular de Diputados, desde las 10 de la mañana, Menem junto a referentes legislativos de La Libertad Avanza, como el titular del bloque, Oscar Zago, mantuvo reuniones que se desarrollaron en tres bloques, donde se analizaron los capítulos referidos a Energía, Cultura, Educación y a las cuestiones fiscales e impositivas.

Según legisladores que participaron de la reunión, estos dos últimos tópicos mostraron a los emisarios del Gobierno "más cerrados a aceptar modificaciones", mientras que en el resto de los temas tratados "se los vio más receptivos a considerar las propuestas de cambios".

El articulado referido a la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria es el que mayores diferencias genera entre el oficialismo y los tres bloques dispuestos a colaborar con la sanción de la ley.

Desde el oficialismo no se resignan a alterar lo que dice el proyecto de ley: que se suspende la fórmula de movilidad y que se deja a discrecionalidad del Poder Ejecutivo el aumento mensual por vía de decreto. Los bloques opositores coinciden con la suspensión de la fórmula implementada por el gobierno de Alberto Fernández, aunque piden que en el texto se explicite que los aumentos nunca serán inferiores a la inflación.

Según las fuentes, como contrapropuesta intermedia, los funcionarios del Ejecutivo habrían sugerido una redacción en la que se aclarara que "la movilidad se realizará sin dejar de atender el poder adquisitivo de las jubilaciones de menor monto".

Para los representantes de la UCR, el PRO y HCF esa propuesta es "insuficiente", por lo que esperan una nueva respuesta del Poder Ejecutivo.

Sobre este tema, y sobre otros como retenciones a las exportaciones, blanqueo e impuesto a los bienes personales, diputados de la UCR revelaron que "el Ejecutivo se comprometió a dar una respuesta entre mañana a la noche y el jueves a la mañana".

Dependiendo del resultado de estas negociaciones, el Poder Ejecutivo continúa con su intención de emitir dictamen entre jueves y viernes para poder llevar el tema al recinto el sábado 19 o a más tardar el lunes 22.

Martín Menem pidió "acelerar" el tratamiento en Diputados

El titular de la Cámara reclamó a los legisladores "acelerar el curso de acción para dictaminar lo antes posible y darle al presidente Javier Milei" las herramientas "que necesita" para gobernar.

"No hay plata y no hay tiempo así que la idea es acelerar el trámite para dictaminar lo antes posible. Tenemos que darle al Presidente la ley que necesita. Si se tiene que trabajar sábado y domingo, no hay problema. Es enero y están todos (legisladores) acá. Ese no es un dato menor", afirmó Menem este martes en declaraciones a radio Mitre.

martin menem.jpg

El riojano reconoció que "el radicalismo ha colaborado incansablemente, el PRO ni hablar" y también destacó la predisposición de la bancada de Hacemos Coalición Federal, el sector que conduce el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto.

Seduciendo al capital

Martín Menem aseguró que "Argentina necesita la ley" y que "hay que seducir al capital en vez de combatirlo". Consultado sobre si alguna vez entonó la marcha peronista -que en una de sus frases lanza esta premisa-, el legislador respondió que no tenía "pertenencia política" aunque "venía de raíz justicialista", en una familia que dio legisladores, como su padre Eduardo y su hermano Adrián, y un presidente, su tío Carlos Saúl Menem.

"Combatir el capital me parece la estupidez más grande del mundo porque es algo que tiene que estar para asegurar las inversiones. ¿Quién quiere seguir con este modelo de pobreza? El modelo kirchnerista es sostenido por quienes gobernaron durante años y ahora critican cuando Javier (Milei) lleva un mes de gestión. Quieren tratar de trabar las leyes que son las herramientas que necesita toda la Argentina para salir adelante. Las personas que se oponen a la ley (de 'Bases') no están a favor de los argentinos de bien. No representan a la mayoría", puntualizó Menem.

El poroteo: quiénes votarían a favor y en contra de la Ley Ómnibus

Para que el proyecto logre la aprobación en el plenario de comisión, donde hay 115 diputados, el oficialismo necesita 58 votos, algo que no es para nada difícil, aunque seguramente el proyecto que se apruebe tendrá varias modificaciones.

Los votos de los 19 legisladores de La Libertad Avanza, más 45 del PRO, la UCR y algunos diputados provinciales le alcanzarán al oficialismo para emitir dictamen y que el proyecto pase al recinto. Allí, deberán reunir 129 diputados para lograr el quorum.

camara de diputados

Se supone que los 102 votos de Unión por la Patria no darán quorum y votarán en contra en caso de que el proyecto sea tratado en la Cámara baja. A eso habría que sumarle otros cinco diputados de la izquierda.

El socialismo, que cuenta con 23 diputados, ya adelantó que votará en contra de la ley, mientras que la Coalición Cívica, que integra el bloque que lidera Miguel Pichetto, tampoco acompañaría.

El oficialismo mira a algunos bloques para poder sumar más votos además de los 38 propios. El principal aliado de La Libertad Avanza es el PRO, que aportaría otros 37 votos. En tanto, los radicales suman 34 legisladores, aunque habrá que ver cuáles de las tantas vertientes acompañan la ley.

También se sumarían los votos del bloque Innovación Federal, que agrupa a legisladores de Misiones, Salta, Río Negro y Neuquén.