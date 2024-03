La respuesta de Luana Volnovich al Gobierno: el PAMI tuvo superávit durante los cuatro años de su gestión

Embed - VOLNOVICH defendió su GESTIÓN en PAMI tras la DENUNCIA del GOBIERNO

A través de una serie de tuits en la red social X, Volnovich aseguró que durante los cuatro años de gestión hubo superávit de 15.714 millones de pesos en 2020, 44.290 millones en 2021, 137.566 millones en 2022 y 11.834 millones hasta noviembre del año pasado.

En la misma línea, expuso la situación en la que entregó el PAMI en diciembre: "La única verdad es que dejamos casi $300 mil millones ahorrados. A los afiliados cubiertos con medicamentos gratis y libertad de elegir. Ya sé que en los próximos días van a seguir con los cuentos y las denuncias truchas. Pero lo importante es cuidar que no le saquen a los jubilados nada de lo que les da PAMI".

En redes sociales, la ex funcionaria se explayó: "Si un profesional en su consultorio o en una clínica emite una 'receta trucha' constituye un delito privado contra la administración pública, no de la administración pública. Claro que a la administración le corresponde el control".



"La devaluación del 118% disparó todos los precios de la salud. PAMI paga todo más caro. A la vez, la recaudación se desplomó junto a los sueldos y jubilaciones. A PAMI le ingresa menos plata . La solución? Pasar la motosierra por los medicamentos y las prestaciones", advirtió la dirigente.



Y reclamó: "Los ataques no cesan e insisten con mentiras. Ya no tengo dudas de lo que hay detrás de estas maniobras: saben que se van a quedar sin plata, saben que van a recortar el acceso a medicamentos y prestaciones y están lanzando una cortina de humo para justificar lo que se viene".





