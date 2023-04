Juicio político a la Corte: la presidenta de la comisión aseguró que ese cuerpo "no trabaja sobre conjeturas"

En este sentido, la dirigente del Frente de Todos destacó que "aquí no se trata de llevar adelante un dictamen de acusación, sino una investigación para probar que lo que se está investigando ocurrió o no", en el marco de la sesión que se desarrolla en la Cámara baja.

Además, Gaillard presentó una cuestión de privilegio contra Torello y lo cuestionó por no asistir a la comisión y escudarse en los fueros como legislador: "Me llama la atención que se escude en los fueros porque los fueros nos dan inmunidad de arresto por nuestras opiniones en el marco de nuestra función como legisladores pero no lo exceptúa de su obligación como personas de declarar", sostuvo la integrante del cuerpo.

Por su parte, Torello, a través de una cuestión de privilegio que planteó en la última sesión del Senado, había ratificado que no se presentará a declarar ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, al señalar: "No me voy a prestar este circo".

En la sesión, Gaillard remarcó que "declarar es una carga pública y como ciudadano tiene la obligación de comparecer, esa obligación es de todos los ciudadanos. El reglamento es muy claro al respecto".

La Coalición Cívica cuestionó el proceso contra los supremos

Antes, el presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, cuestionó el proceso contra los jueces de la Corte que se desarrolla en la comisión de Juicio Político y destacó que "complica la convivencia democrática en esta Cámara".

"Vamos encontrando todos los días en cada prueba que se produce una intención que va más allá del juicio político", sostuvo López, quien reiteró que en ese cuerpo "se estaba produciendo inteligencia ilegal, no sólo por las medidas que se quieren tomar, con o sin intervención de jueces", sino que además "van surgiendo a medida que se investigan algunos hechos, trascienden conversaciones obtenidas ilegalmente y se quieren incorporar pruebas".

En esa línea, el jefe del bloque de la CC recordó que "invitaron a declarar a una serie de periodistas, en su mayoría afines al Gobierno" y recalcó que a partir de esos testimonios "la mayoría de ellos (por los diputados oficialistas) dan por cierto los hechos".

"Que quede claro que el derecho conjetural no existe, que es un invento de una mayoría circunstancial del Frente de Todos en esa comisión", enfatizó y provocó la respuesta de Gaillard.

La diputada nacional aclaró que "la comisión no está trabajando sobre conjeturas: primero los diputados tenemos la obligación de llevar adelante la investigación cuando conocemos de delitos" y aseveró que "hay 14 pedidos de juicio político y en esta etapa se está llevando a cabo la investigación sobre hipótesis a través de las audiencia testimoniales".

Tras sostener que "si no se comprueban las hipótesis con las pruebas producidas no habrá dictamen de acusación", la representante del Frente de Todos por Entre Ríos aclaró respecto de Torello que la comisión resolvió no volver a citarlo y dijo que "nadie pidió su desafuero porque entendemos que los fueros no lo amparan de declarar como testigo".