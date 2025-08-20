Mientras el Congreso debatía sus vetos y decretos, Javier Milei se puso a escuchar ópera en Casa Rosada Mientras el Congreso debatía los vetos y decretos que marcarán su gestión, el Presidente eligió pasar la tarde escuchando ópera en Casa Rosada, ajeno a la crisis económica y social que golpea a millones de argentinos. Por







Mientras el Congreso debate sus vetos y decretos, Javier Milei se refugia en la ópera en Casa Rosada

Mientras que la Cámara de Diputados discute los vetos y decretos más controvertidos de su gestión, Javier Milei, junto a su hermana Karina, eligió dedicar la tarde a escuchar ópera en el patio central de la Casa Rosada.

Según informó presidencia, el mandatario y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, participaron del evento musical organizado por Casa Militar, al que se sumó Pablo Boggiano, con la actuación de la Orquesta Filarmónica del Ejército y la Fanfarria Alto Perú de Granaderos.

En redes sociales, el periodista de C5N Lautaro Maislin describió en su cuenta de X, que el Presidente eligió pasar la jornada abstraído del clima político y social en el Congreso, donde en el recinto el oficialismo puede volver a sufrir una nueva derrota legislativa.

Milei opera La Fanfarria del Alto Perú y la Filarmónica del Ejército interpretaron piezas clásicas como el Brindis de La Traviata y Nessun dorma de Turandot, además de bandas sonoras de Hollywood como Rocky, Star Wars e Indiana Jones.

La dirección estuvo a cargo del maestro Pablo Boggiano, hermano de Miguel, un economista cercano a Milei. Mientras el mandatario disfrutaba del espectáculo, cientos de personas se concentraron en la plaza del Congreso para reclamar en contra de los vetos de Milei en discapacidad, jubilaciones y moratoria previsional.

image Qué se debate en el Congreso En una extensa sesión, los legisladores ya rechazaron el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad, que actualiza los aranceles del sistema de prestaciones y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70 % del haber mínimo jubilatorio. En la jornada también debatirán: Mantener el aumento jubilatorio de 7,2% que lleva el bono de $70.000 a $110.000 y define actualizaciones por inflación.

La distribución automática a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) según los índices de coparticipación.

La conformación y puesta en funcionamiento de la comisión investigadora sobre el caso $LIBRA

Los diferentes proyectos que buscan modificar el huso horario en verano.

La actualización de los montos por evasión fiscal en la ley 24.769, de Régimen Penal Tributario.

Una nueva moratoria previsional por dos años, que permite acceder a la jubilación a las personas que ya alcanzaron la edad pero no cumplen con el tiempo de aportes requerido.

La emergencia por Bahía Blanca y la creación del fondo de emergencia de $200.000 millones para reconstruir y asistir a los damnificados por las inundaciones.

La coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y la eliminación de fideicomisos (de infraestructura, transporte, vivienda y energía, entre otros).