21 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Mientras el Congreso debatía sus vetos y decretos, Javier Milei se puso a escuchar ópera en Casa Rosada

Mientras el Congreso debatía los vetos y decretos que marcarán su gestión, el Presidente eligió pasar la tarde escuchando ópera en Casa Rosada, ajeno a la crisis económica y social que golpea a millones de argentinos.

Por
Mientras el Congreso debate sus vetos y decretos

Mientras el Congreso debate sus vetos y decretos, Javier Milei se refugia en la ópera en Casa Rosada

Mientras que la Cámara de Diputados discute los vetos y decretos más controvertidos de su gestión, Javier Milei, junto a su hermana Karina, eligió dedicar la tarde a escuchar ópera en el patio central de la Casa Rosada.

Te puede interesar:

Axel Kicillof, sobre las elecciones legislativas: "Hay que ponerle límite a Milei con el voto"

Según informó presidencia, el mandatario y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, participaron del evento musical organizado por Casa Militar, al que se sumó Pablo Boggiano, con la actuación de la Orquesta Filarmónica del Ejército y la Fanfarria Alto Perú de Granaderos.

En redes sociales, el periodista de C5N Lautaro Maislin describió en su cuenta de X, que el Presidente eligió pasar la jornada abstraído del clima político y social en el Congreso, donde en el recinto el oficialismo puede volver a sufrir una nueva derrota legislativa.

Milei opera

La Fanfarria del Alto Perú y la Filarmónica del Ejército interpretaron piezas clásicas como el Brindis de La Traviata y Nessun dorma de Turandot, además de bandas sonoras de Hollywood como Rocky, Star Wars e Indiana Jones.

La dirección estuvo a cargo del maestro Pablo Boggiano, hermano de Miguel, un economista cercano a Milei. Mientras el mandatario disfrutaba del espectáculo, cientos de personas se concentraron en la plaza del Congreso para reclamar en contra de los vetos de Milei en discapacidad, jubilaciones y moratoria previsional.

image

Qué se debate en el Congreso

En una extensa sesión, los legisladores ya rechazaron el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad, que actualiza los aranceles del sistema de prestaciones y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70 % del haber mínimo jubilatorio.

En la jornada también debatirán:

  • Mantener el aumento jubilatorio de 7,2% que lleva el bono de $70.000 a $110.000 y define actualizaciones por inflación.
  • La distribución automática a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) según los índices de coparticipación.
  • La conformación y puesta en funcionamiento de la comisión investigadora sobre el caso $LIBRA
  • Los diferentes proyectos que buscan modificar el huso horario en verano.
  • La actualización de los montos por evasión fiscal en la ley 24.769, de Régimen Penal Tributario.
  • Una nueva moratoria previsional por dos años, que permite acceder a la jubilación a las personas que ya alcanzaron la edad pero no cumplen con el tiempo de aportes requerido.
  • La emergencia por Bahía Blanca y la creación del fondo de emergencia de $200.000 millones para reconstruir y asistir a los damnificados por las inundaciones.
  • La coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y la eliminación de fideicomisos (de infraestructura, transporte, vivienda y energía, entre otros).
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Renuncia Spagnuolo?: reunión de urgencia en Casa Rosada tras los audios de la corrupción

Inminente renuncia de Spagnuolo: reunión de urgencia en Casa Rosada tras los audios de la corrupción

A la oposición le faltaron seis votos para alcanzar los dos tercios.

Diputados: el oficialismo logró sostener el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones

Miles de personas viajan todos los años desde distintos puntos del país para vivir la fiesta del disfraz.

La fiesta de disfraces más importante del país se muda de Paraná: cuál es la fecha y el nuevo lugar

El BCRA le puso piso a la tasa en el mercado REPO (préstamo a corto plazo entre bancos).

Volatilidad de tasas: la caución a un día llegó a tocar 148% tras dos días con cierres bajísimos

El Merval y los ADRs continúan con la tendencia bajista.

En medio de la sesión en el Congreso, los ADRs y los bonos se desplomaron tras un arranque positivo

play

Paulón, contra Javier Milei y Karina: "La única paritaria que funciona es la de las comisiones de los medicamentos"

Rating Cero

La pareja tiene por delante la división de bienes y la manutención de los tres menores.

Divorcio millonario: la fortuna en juego en la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: Ocupate de ser padre.

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: "Ocupate de ser padre"

Vetrano reaccionó a los rumores de infidelidad de su pareja con Accardi.

Qué hizo Cande Vetrano ante la supuesta infidelidad de Andrés Gil con Gimena Accardi

Actualmente, llegó a la gran N roja Romance in Style, la película de Netflix que está siendo de lo más visto. Se trata de un film de romance, comedia y pasión de 2022, que fue tendencia en los cines.
play

Romance in Style es la película de amor que no para de escalar como lo más visto de Netflix: cuál es la trama

Ahora, llegó a la gran N roja un nuevo lanzamiento estadounidense de 2009, se trata de ¿Qué pasó ayer?, la película hilarante que es tendencia en este sitio web consumido por millones de personas.
play

Qué pasó ayer volvió a Netflix y es de lo más visto: por qué es una de las películas más elegidas

últimas noticias

Los incidentes comenzaron en el primer tiempo y se agudizaron en la segunda mitad.

Video: las brutales imágenes de la batalla campal en la cancha de Independiente

Hace 1 hora
Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras el escándalo de los audios

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras el escándalo de los audios

Hace 2 horas
Resultados del Loto Plus del miércoles 20 de agosto de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3806 del miércoles 20 de agosto de 2025

Hace 3 horas
Los incidentes comenzaron en el arranque del segundo tiempo.

Graves incidentes entre hinchas de Independiente y U. de Chile: piedras, butacas incendiadas y brutales agresiones

Hace 3 horas
play

Otra derrota para el Gobierno: Diputados aprobó la coparticipación automática de los ATN que impulsaban los gobernadores

Hace 4 horas