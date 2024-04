Jorge Macri le pidió a Nación que "además de ordenar la macro, le dé actividad a la Argentina"

El jefe de Gobierno porteño aseguró que "la economía está difícil" e incluso muchos comercios "están complicados" por las caídas en las ventas y la suba de los costos. "Necesito que la micro empiece a andar, porque si yo dejo de tener déficit pero no tengo actividad, no genero empleo", explicó.

Luego de expresar su deseo de que “le vaya bien” a Javier Milei, para Jorge Macri “la Ciudad no es es una isla”. “Necesito que la Argentina tire, se ponga en marcha, que la macro esté ordenada, pero que la micro empiece a andar porque si yo dejo de tener déficit pero no tengo actividad, no genero empleo”, sostuvo en una entrevista por Radio 10.

“Eso es lo que me parece que falta, la economía está difícil, ahora vienen aumentos de luz y gas y te lo plantean los comerciantes. Les han caído las ventas, subido los costos. Están complicados”, consideró este jueves el jefe de Gobierno porteño.

Para luego remarcar: “Necesitamos que el Gobierno además de ordenar la macro, le de actividad a la argentina para que se ponga en marcha”.

Jorge Macri Milei

Dengue en CABA: Jorge Macri explicó que los casos “están bajando sensiblemente”

El jefe de Gobierno celebró que el número de contagiados de dengue se encuentra en baja y recordó las políticas implementadas para que ello ocurra.

“Está bajando sensiblemente la cantidad de internados y personas graves. Viene una época de análisis sobre lo que tenemos que hacer para octubre cuando vuelva a aparecer”, afirmó Macri en Radio 10.

Para luego detallar que en la actualidad “tenemos 18 unidades febriles que se montaron en hospitales, somos una jurisdicción que sigue haciendo testeos con diagnostico en laboratorios, no clínicos, que no está mal pero a nosotros nos da más tranquilidad”.

En referencia a la vacuna contra el dengue entiende que “hay que tomar una decisión a nivel nacional respecto vacunación si, vacunación no, en que zonas, en que grupos etario”

“Es una política pública de orden nacional, porque una enfermedad como esta no es que llega a la general paz y no cruza”, explicó el funcionario.

En el mismo sentido sentenció: “Nuestra mirada respecto de la vacuna es que hay que hacer un análisis de como funcionó la enfermedad en las provincias que vacunaron algunos grupos poblacionales. Son decisiones que las tienen que tomar los especialistas, no yo. Y ahí en Fernan Quirós confió un montón”.

Jorge Macri y el presente político del PRO: "Perdimos la elección a nivel nacional, este es el gobierno de Milei"

El jefe de Gobierno porteño afirmó el PRO como partido político "perdimos la elección a nivel nacional. Este es el gobierno de Milei, de los libertarios".

"Después si Milei decide convocar a algunos funcionarios porque tiene una fuerza política joven, nueva, de no tanta gente; de otros orígenes políticos es una decisión que toma él y no tiene que ver con un acuerdo con nuestro espacio”, argumentó Jorge Macri en referencia a la incorporación de Patricia Bullrich al Gobierno.

Ademas reclamó que "nadie dice que Milei tiene un acuerdo con el peronismo y hay muchos funcionarios que vienen del peronismo". "Nosotros no ganamos y me parece que es importante entender que perdimos porque sino no hacemos nuestro propio análisis y autocrítica de una elección que no fue buena a nivel nacional, salimos terceros”, afirmó.

Para luego analizar: “Si uno viste la victoria de Milei como si fuera una victoria nuestra, no terminas de hacer el luto y el análisis serio de que perdimos. A nivel nacional hicimos una mala elección”.