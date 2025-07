Victoria Villarruel cada vez más lejos de Javier Milei: no fue a la Rural y se agrava la fractura

El presidente Javier Milei inaugura este sábado de manera formal la Exposición Rural de Palermo con un discurso en el que el sector agropecuario espera anuncios, los cuales desde el Gobierno ya anticiparon que habrá. Los ojos estaban puestos en un posible reencuentro en un acto público con la vicepresidenta Victoria Villarruel, sobre quien el vocero presidencial esta semana afirmó que "ya no forma parte del proyecto" y el propio jefe de Estado la llamó " bruta traidora" durante un evento libertario. Pero, finalmente, la vice no asistió.

En la exposición rural del 2024, la mala relación entre el binomio presidencial ya comenzaba a ser un hecho, aunque no estaba en ese momento tan visibilizada y expuesta como ahora. "Recuerden que alguien en su Instagram le preguntó a Villarruel por qué no subía fotos con el Presidente. Ella le contestaba que 'son las fotos que le envió desde presidencia porque no me dejaron entrar a los fotógrafos'", recordó el cronista en el programa Argentina en Vivo.

Expectativa y tensión por el encuentro entre Javier Milei y Victoria Villarruel.



En relación al discurso que dará el jefe de Estado, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró al llegar al predio de La Rural que "hay que estar atento al anuncio", lo que anticipa una importante medida para el sector agropecuario.

En la misma linea fueron las palabras pronunciadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al arribar a La Rural: "Los anuncios los hace el Presidente en un ratito, tengamos un poco de paciencia".

Por su parte, el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda, habló previo a las palabras de Milei y puso presión al discurso presidencial al señalar que en el sector "hay paciencia pero también hay necesidad".

La crisis entre el Presidente y la vice quedó totalmente expuesta luego de que el jefe de Estado asistiera al evento de La Derecha Fest, donde cargó en duros términos contra su figura luego de la fatídica sesión en el Senado donde la oposición pudo avanzar con la aprobación de leyes referidas a aumento de jubilaciones y darle luz verde a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

milei-la-rural-villarruel Javier Milei y Victoria Villarruel en la exposición de La Rural en 2024. ¿Volverá a reptirse la foto?

Todos proyectos que desde Casa Rosada consideran que atentan contra el equilibrio fiscal y el Presidente adelantó que vetará en los próximos días. En este marco, cuestionaron a Villarruel por habilitar la sesión, algo que por reglamento estaba permitido.

"La primera ley de la política es ignorar la primer ley de la economía. Y vaya que de esto los populistas saben. ¿O acaso semanas atrás no votaron un gasto de u$s17.000 millones? Y la bruta traidora dijo que lo iba a financiar con $30 millones. Sugiero que antes de hacer chicanas aprendan a sumar dos más dos", lanzó Milei.

"Tenemos que lidiar con los infaltables traidores, gente que fue elegida con el mandato claro de liberar a la Argentina del yugo del Estado, sólo para darse vuelta al poco tiempo de haber asumido. Gente que tardó pocos minutos en revelar ese deseo irrefrenable de ser casta, gente que al poco tiempo de asumir su banca le dio la espalda al pueblo argentino, deslumbrada por la casta política", continuó el Presidente.

Para luego agregar: "Así como la historia recuerda a los héroes, también recuerda a los traidores. Y en el círculo más profundo del infierno descripto por Dante como un lugar remoto, frío y oscuro, sufren un tormento eterno quienes apuñalaron por la espalda a quienes le tendieron la mano. En fin, el tiempo sabrá poner a cada uno en el lugar que le corresponde. Por nuestra parte, reiteramos que Roma no paga traidores".