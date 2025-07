Horóscopo de hoy, domingo 27 de julio

Se trata de un día, astrológicamente, bastante favorable, cuyos efectos, sin duda, notarás, favoreciendo la armonía y que hagas realidad algunas ilusiones especialmente íntimas. Una vez más, va a ser un momento favorable para el amor o la vida íntima, o en el que podrás tender puentes para materializar algún sueño.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Este va a ser un día particularmente favorable para la vida sentimental o los placeres, quizás el momento de obtener el fruto de tu entrega y sacrificios por la persona que amas, o la familia a la que adoras. Pero también puede ser un día ideal para que inicies una nueva y prometedora relación. Ilusiones realizadas.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Vas a recuperar algo que ya creías perdido, y además esto sucederá de forma inesperada, una relación de amor o de amistad, quizás. Este día te va a traer sorpresas, pero van a ser para bien. También tu estado anímico será radicalmente distinto, desde la tristeza inicial hasta la conclusión del día, ya mucho más feliz.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hoy la influencia de Júpiter te va a traer grandes sorpresas positivas, que te alegrarán un día que tú esperabas algo más gris. Lo bonito o afortunado del día estará en lo inesperado, por eso es mejor no hacer planes, o si los haces que sean muy flexibles y fáciles de cambiar. La vida íntima te va a dar una feliz sorpresa.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Te espera un día muy apasionado y también muy centrado en el amor y tus relaciones más íntimas, aunque si quieres ser más feliz debes tratar de moderar un poco tu carácter, no intentes imponer siempre tu modo de ser, pensar o sentir a la persona, o personas que más quieres. De todos modos será un día afortunado.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Estás ante un día muy bien dispuesto, desde el punto de vista planetario, incluso mejor que ayer. Tendrás clara predisposición a gozar de experiencias satisfactorias, que en tu caso, sobre todo, puede ser el gozar de un día de armonía y paz, en el que no se presenten problemas y todo esté tranquilo. Tarde muy placentera.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

A pesar de la buena disposición astral, es necesario comentar, nuevamente, que te dominará una tendencia a las inquietudes o preocupaciones, que en el fondo exagerará una serie de pequeños problemas que no tienen tanta importancia. Favorable, o bien dispuesto, para los viajes y también para actividades deportivas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Debido a las influencias dominantes de Venus y Júpiter, este día va a ser ideal para iniciar una relación sentimental, o, por lo menos, algún romance especialmente ardiente. De hecho, el destino te lo va a poner, en muchos casos, sin que tú lo busques. También puedes encontrar un amor inesperado en medio de un viaje.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No te enojes si las cosas no salen como tú deseabas, o si la persona que tú tanto has querido, al final no te da la talla o acabas viviendo un doloroso desengaño. Sin embargo, en todas estas cosas se oculta tu suerte, ya que ahora los planetas se hallan en armonía, y si algo no te conviene, te lo sacarán de tu vida sin vacilar.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Si pones un poco de tu parte, te espera un feliz y excelente día, en el que podrás hacer realidad muchas ilusiones de carácter íntimo y personal. Goces y placeres, tanto sentimentales como culinarios o de otro tipo. Además, al fin se podrá resolver un problema, vinculado con tu vida íntima, que te tenía muy preocupado.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Hoy te espera un día bastante activo, en el que vas a sentir el deseo de hacer muchas cosas o resolver muchos problemas de carácter doméstico y relacionados con el hogar o la familia. Pero se trata, igualmente, de un día muy positivo, pero en el que tendrás mayor necesidad de sentirte útil y desechar lo que ya no te sirve.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Los favorables influjos de Júpiter y Venus te van a ir cambiando, poco a poco, en positivo, todas las amarguras y sufrimientos de estos dos, o incluso tres, años anteriores. Naturalmente, todo esto no se puede conseguir en un día, pero va a ser una tarea paso a paso. De momento te van a traer alegría y felicidad en la familia.