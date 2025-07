Javier Milei aseguró que las leyes que aprobó el Senado a favor de jubilaciones y discapacidad son un "genocidio"

Durante una entrevista radial, tras su participación del acto en el predio del barrio porteño de Palermo, el jefe de Estado sostuvo este sábado: “ Aquellos que no acompañen el veto son genocidas y van a estar asesinando a las generaciones futuras . Estarían haciendo una matanza sobre nuestros jóvenes”.

En ese sentido, señaló que para bajar impuestos necesita bajar el gasto público, situación que se ve impedida, en su punto de vista, por el accionar de los legisladores. “Los políticos demagogos en el Senado votaron un aumento de casi tres puntos del PBI en el gasto público de manera permanente. Implica un aumento de la deuda de u$s350.000 millones”, afirmó.

Javier Milei - Expo Rural 2025

Sin embargo, continuó con sus críticas y fue directo contra la vicepresidenta Victoria Villarruel a quien acusó de habilitar la sesión “autoconvocada” por la oposición. “Había gente que hacía cauciones, ponía títulos públicos en garantía y ellos esas LEFIs las convertían en pesos y financiaban la corrida cambiaria. Qué casualidad que eso se disparó a partir del mamarracho de la traición en el Senado que se habilita una sesión ilegal", comentó.

Cuando le consultaron si se refería a la titular del Senado, que estuvo ausente en la Rural, reiteró sus calificativos: “Sí, la traidora bruta. Propuso que 17 mil millones de dólares lo financiemos con 30 millones de dólares. Digo, le pifió por 570 veces. Y después se hace la sensiblera". "¿Por qué no renuncia a su jubilación de privilegio? Ya que es tan buena. O buena con la ajena, nada más", cuestionó.

“Roma no paga traidores implica el destierro para el traidor. Porque los que fueron traicionados no lo quieren porque fueron traicionados. Y los que se beneficiaron de la traición saben que sos un traidor. Entonces, si alguien que vivía en el anonimato absoluto terminó llegando a la vicepresidencia de la Nación y te clava un puñal, ¿quién te puede dar algo de semejante calibre? No hay seguridad. Entonces, lo único que nosotros apostamos es a que tenga responsabilidad institucional, que haga su trabajo“, concluyó.