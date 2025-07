Cristina Kirchner: "No hay plata ni para los jubilados ni para la gente, pero sí para los que más tienen"

Entonces recordó: "Todavía en aquella Argentina del 73 la familia argentina se ordenaba en torno al trabajo y la economía en torno a la producción. Después de esa Argentina, en la que el hijo de un laburante podía llegar a presidente, vino la Argentina del 24 de marzo de 1976, un horror, un genocidio y el cambio de la matriz económica, que muta de la producción a la valorización financiera".

En ese punto, resaltó que, además, ese momento significó "un cambio cultural, donde el trabajo y el estudio dejaron de ser los instrumentos que garantizaban la prosperidad personal, familiar y social".

Entonces, realizando un paralelismo, indicó: "Hoy estamos transitando un nuevo intento de destrucción de lo argentino y la subordinación total de nuestros intereses nacionales con una violencia, velocidad y profundidad nunca antes vista". "Un desgobierno, el de Milei, que claramente gobierna para los ricos y bajo las órdenes de las fuerzas del norte, no de las fuerzas del cielo como dicen ellos", advirtió.

Haciendo mención a Peter Lamelas, el embajador propuesto por Donald Trump para la Argentina, la dos veces mandataria lo calificó de "venir a la Argentina prácticamente de interventor, a vigilar a los gobernadores, a frenar acuerdos con China". "Y para que a nadie le queden dudas de por qué estoy presa, a asegurarse de que Cristina Fernández de Kirchner, o sea, la suscripta, reciba la justicia que merece. Textual, no estoy agregando nada que no haya dicho", relató..

También se refirió a la presencia de Javier Milei en la Rural este sábado: "Dice que no hay plata para los jubilados, que no hay plata para los discapacitados, que no hay plata para el Garrahan, que no hay plata para las universidades, en fin, que no hay plata para nadie y porque hay que cuidar el superávit fiscal... Sin embargo, ahí no le importa, en la Rural no le importa el superávit fiscal y le regala plata a uno de los sectores que más plata tiene en este país". "¿Te das cuenta cómo es la cosa que no tiene nada que ver lo del superávit?", preguntó.

"El verdadero problema que tenemos los argentinos que no es nuevo, pero que parece que cada vez que avanzamos finalmente terminamos retrocediendo cada vez más", concluyó.