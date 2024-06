Guillermo Francos, desconcertado con los dos senadores patagónicos que no darán quorum: "No sabía, es una novedad para mí"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , no pudo ocultar su asombro al enterarse del llamado de dos senadores de Santa Cruz a no dar quorum para el debate de la Ley Bases convocado para este miércoles en la Cámara alta.

"¿En serio? No sabía eso. Es una una novedad para mí, no lo he escuchado de ellos y por rumores no me guío", declaró Francos a un grupo de periodistas que lo abordó al ingresar a la cena anual de la Asociación Conciencia.