Ficha Limpia: Javier Milei volvió a cargar contra el PRO y desmintió haber llamado al exgobernador Carlos Rovira

"Ellos hicieron ese trabajo de poner esas inquietudes que yo tenía. Por lo cual el proyecto que fue al Senado es mío. Obviamente que hay tareas titánicas como la de Gastón Marra o Fanny Mandelbaum. O cómo peleó en los medios este proyecto Cristina Pérez. Estábamos todos muy comprometidos", añadió.

"Los amarillos que tanto se quejan, hace 17 años que gobiernan la Ciudad y no tienen Ficha Limpia. Son unos mentirosos permanentes. También te dice que van a bajar los impuestos. En 2021 yo le dije a María Eugenia Vidal: 'Decile a Horacio Rodríguez Larreta que los baje', pero no los bajó nunca. Jorge Macri, Lospennato, todos se quejan de la motosierra. Mauricio Macri dice 'no hay que tocar el Estado'. Si no achicás el Estado no podés bajar los impuestos. Nosotros lo hicimos porque bajamos 30% el gasto público en términos reales", sentenció el Presidente.

Javier Milei le dio su celular a Mariana Brey para que revise sus llamadas

A continuación, el Presidente le entregó su teléfono a su entrevistadora, Mariana Brey, y le ofreció que buscara entre sus llamadas y contactos a Rovira, en lo que pretendía que fuera una prueba de la inexistencia del presunto acuerdo. "Acá tenés mi WhatsApp. Revisalas", insistió varias veces.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1921932942177165742&partner=&hide_thread=false MILEI LE ENTREGÓ SU CELULAR A MARIANA BREY



En una entrevista exclusiva, el Presidente le mostró su celular a la periodista para que revise si había realizado algún llamado a Carlos Rovira para negociar el fracaso de Ficha limpia.



"Ese proyecto llevaba mi nombre, me rompí el… pic.twitter.com/brFdxfbCYH — C5N (@C5N) May 12, 2025

Noticia en desarrollo.-