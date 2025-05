Denuncian un pacto espurio entre Javier Milei y Carlos Rovira para hacer caer Ficha Limpia en el Senado

El ex gobernador de Misiones habría admitido en un encuentro con dirigentes de su espacio que el Presidente fue quien lo llamó para que los dos legisladores de su provincia no acompañen la iniciativa en el recinto.

Crece el escándalo en la política nacional tras la fallida sesión por la Ley de Ficha Limpia en el Senado de la Nación, donde denuncian un pacto entre el presidente Javier Milei y el ex gobernador de Misiones Carlos Rovira para hacer caer el proyecto en el recinto. La iniciativa, no contó con los votos de dos legisladores provinciales que hicieron que la iniciativa no prospere.