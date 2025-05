Está en Netflix, es una excelente película, pero se ubica debajo de El Eternauta entre lo más visto

Lo curioso del caso no es solo la rapidez con la que escaló posiciones, sino cómo captó la atención de un público acostumbrado a las superproducciones de Hollywood. Con una estética fría y una tensión que no da tregua, esta película se las arregla para no aflojar ni un segundo. Cada escena parece diseñada para incomodar y generar preguntas que, al principio, no tienen respuestas claras.