Silvia Lospennato apuntó contra Javier Milei por la caída de Ficha Limpia: "No cumplió con su palabra"

La candidata por el PRO a legisladora porteña aseguró que está "indignada" con el Presidente, luego de que la ley que ella impulsaba desde Diputados fracasara en el Senado por una presunta maniobra del oficialismo. "Yo creí en él y me decepcionó. La política tiene que entender que no está bien mentir", subrayó.

La diputada y candidata a legisladora porteña por el PRO Silvia Lospennato, una de las principales impulsoras de la Ley de Ficha Limpia, aseguró que el presidente Javier Milei la "decepcionó" porque "no cumplió con su palabra" y "no quiso o no pudo" lograr que se aprobara el proyecto en el Senado.