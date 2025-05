Ernesto Tenembaum: "Hay que acostumbrarse a la idea de que Milei miente de manera descarada y todo el tiempo".

En una semana donde el rechazo en el Congreso a Ficha Limpia fue uno de los temas más calientes , el periodista Ernesto Tenembaum sostuvo que Javier Milei fue el responsable de que no saliera el proyecto de ley y aseguró que el Presidente miente de manera " brutal e ingenua ".

En diálogo con Lautaro Maislin para Fuera de Agenda , el conductor de radio y TV afirmó que "el que decidió claramente que Ficha Limpia no saliera fue Milei" y esto es algo que "se ve en todo el tratamiento de la ley".

"Milei miente. Es muy brutal e ingenuo en la manera en que miente. No dice la verdad, dice 'no estaban los votos', porque él sabía en el fondo que no estaban, pero lo utiliza como argumento para mostrar que el PRO fue el culpable", explicó.

En ese punto, profundizó: "Hay que acostumbrarse a una idea: Milei miente de manera descarada todo el tiempo. Sobre números, cifras, proyectos, sobre el pasado, sobre sus programas para el futuro, sobre números de la economía, sobre lo que hizo el día siguiente y lo que va a hacer el día posterior".

Javier Milei EFI 1

Entonces reflexionó que sobre la explicación que tiene esta mentira: "Él quiere hacer algo que si se ve y queda expuesto, puede perder votos".

A modo de ejemplo, mencionó la elección de legisladores porteños del próximo domingo: "El segundo puesto de la elección porteña hoy está en disputa. Una pelea bastante pegada entre (Silvia) Lospennato y (Manuel) Adorni. Está haciendo todo para llenar de barro a los Macri, a Lospennato, etc. Pero si se ve que él es el que "salva" a Cristina (Kirchner), para el público porteño puede haber un 2-3% que se vaya para el PRO y eso lo hace perder, por eso miente".

En cuanto a Ficha Limpia, se refirió a la caída del proyecto en el Congreso y opinó que "si en la misma sesión vos impedís que vaya Karina Milei a declarar e impulsas Ficha Limpia, es evidente que tenés un doble estándar". "Si vos no pedís que las causas contra Mauricio Macri avancen y solo te metes con Cristina, es evidente que lo que estás buscando es sacar a alguien del juego y no cambiar la lógica de la corrupción en el sistema político argentino", señaló.

"Nunca me gustó Ficha Limpia, es un artilugio del PRO para fascinar a su sector de seguidores más antiperonistas y mostrar que ellos con la corrupción no ceden, mientras que en el PRO hay hechos de corrupción. Me parece hipócrita", apuntó.