La hermana del nieto 140 apuntó contra Javier Milei: "El Estado debe estar involucrado en la búsqueda"

Con respecto a sus sentimientos por reconectar con su hermano, confesó: "Soy el emoji, soy la sonrisa grande redonda. Hay momentos de risa y también de llanto. No me lo dijeron, me hicieron leer el informe. Empecé a reír, a llorar, y le fui a avisar a mis hijos que ya tenían a su tío. Cuando llegué a mi casa lloramos y nos abrazamos". De esta manera, hizo mención a que su familia se agrandó con esta aparición.

ABUELAS de PLAZA de MAYO ANUNCIÓ que ENCONTRÓ al NIETO 140

"Enzo tiene 24 años y Luca tiene 21. Siempre supieron que su mamá buscaba a su hermano, pero ellos también a su tío. Había denuncias, y en la investigación preliminar se decidió convocarlo y se concretó el examen de ADN", continuó. Esto último fue el motivo que desencadenó la pregunta sobre la motosierra, ya que no se podrá continuar con la recuperación de nietos sin financiación estatal.

Para finalizar, reveló cuál fue su primer contacto con su hermano: "Me hizo una videollamada, me acomodé en la mesa y charlé un rato con él. No fue como si nos conociéramos de toda la vida, pero sí fue muy fluida. Él dice que nos parecemos. A mí el Banco Nacional de Datos Genéticos me dice que es mi hermano, si es parecido o no, no importa. Nos vamos a juntar, pero no voy a contar nada de eso".

Quién es el nieto 140 que encontró Abuelas de Plaza de Mayo

Abuelas de Plaza de Mayo anunció este lunes la restitución del nieto número 140, el segundo en lo que va de 2025, e informó que se trata del hijo de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, desaparecidos el 16 de diciembre de 1976 en Neuquén, quien se encontró con su hermana Adriana.