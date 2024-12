El juez Ercolini citó a declarar a Alberto Fernández en la causa por violencia de género

Ercolini convocó por tercera vez a Fernández a indagatoria en esa causa penal donde está acusado de "lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama -también doblemente agravada- y el delito de coacciones".

La investigación delegada en la fiscalía de Ramiro González incluye delitos que podrían llegar a una eventual condena a 18 años de prisión.

Alberto Fernández

Al citarlo, Ercolini sostuvo que hubo un "contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yáñez, por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024".

"El análisis de toda la prueba reunida en el caso permitió acreditar que el ex presidente Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el inicio de su relación. De acuerdo a las definiciones de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se pudo detectar violencia psicológica, física y económica", consignó la fiscalía, por su parte, en la acusación.

Fernández había reclamado que se aparte al juez del caso por presunto temor de parcialidad y, por otro lado, que el expediente siga en trámite en el fuero contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, pero ambos planteos fueron rechazados el jueves por la Cámara Federal porteña.

Ercolini había suspendido dos indagatorias al expresidente ante los sucesivos planteos de su defensa pero ahora ante este nuevo rechazo del Tribunal de Apelaciones quedó en condiciones de convocarlo como acusado.

El ex mandatario ya fue indagado en otra causa penal por presuntos delitos en la contratación de pólizas de seguro para organismos públicos durante su gobierno. Esta causa también está a cargo de Ercolini y las situaciones procesales se resolverán después de la feria judicial de enero de 2025.

Fabiola Yañez: "Podrá sacar jueces, pero no las imágenes con sus amantes en Casa Rosada"

En el marco de la causa, la ex primera dama Fabiola Yañez aseguró que Alberto Fernández "podrá recusar jueces", pero no "las imágenes con sus amantes en Casa Rosada", mientras que expuso que el exmandatario tendría un comportamiento que incluye violencia psicológica contra Francisco, el hijo de ambos y su declaración fue previo a que su ex pareja comparezca este jueves ante la Justicia para explicar los motivos por los que busca apartar al juez Julián Ercolini del caso de violencia de género.

Además, Yañez recordó el caso de Cecilia del Milagro Hermoso, quien pasó de controlar las redes sociales de Dylan, el perro del ex presidente, a ser designada directora general de Comunicación Digital con tan sólo 24 años.

"Ella había sido su pareja y cuando él asumió el gobierno le otorgó un alto cargo directivo sin tener las cualificaciones necesarias, ni los títulos ni la experiencia requerida para ese puesto, con un sueldo exorbitante. Y no fue la única, hubo varias personas en situaciones similares", dijo Yañez.

Fabiola Yañez Instagram: Fabiola Yañez

Según revelan fuentes cercanas al gobierno de aquel momento, Hermoso gozaba de un privilegio excepcional, ya que, era la única persona con acceso a la clave privada de Twitter de Fernández y la ex primera dama señaló a la mujer como una de las presuntas amantes del ex presidente, vinculando su ascenso profesional con esta supuesta relación personal.

Por otro lado, Yañez reveló que el ex presidente exige videollamadas de hasta 65 minutos con su hijo Francisco, ignorando las limitaciones propias de su edad, mientras que indicó que la situación se agrava con comportamientos hostiles documentados en grabaciones, donde se escucha a Fernández reprendiéndole al niño con frases como "¡Si no me vas a hablar, no me llames!".

"El mes pasado, junto a mis abogados, presentamos una denuncia tras consultarlo durante meses con un equipo de psicólogos. El motivo es la manera inadecuada en que él se dirige a Francisco, quien apenas tiene dos años y medio. Desde el principio y hasta hace muy poco, él insistía en que Francisco permaneciera en videollamadas de entre 50 y 65 minutos, cuando es bien sabido que un niño de esa edad no puede mantener la atención durante tanto tiempo. Esta exigencia, sumada a su actitud hostil hacia Francisco, ha provocado que el niño ya no quiera hablar con él", explica Yañez.

Además, dijo: "Lo que está sucediendo es que estoy recibiendo de su parte el mismo tipo de hostigamiento que sufría antes, pero ahora relacionado con Francisco. Constantemente envía mensajes diciendo: ´¿Por qué no pusieron a Francisco?´ o ´Francisco no habló bien conmigo´. Llega a escribir los mismos mensajes hasta dos veces al día. Todo esto me hace revivir el maltrato que yo sufría antes. Está ejerciendo nuevamente violencia psicológica.

Alberto francisco fabiola

Gracias a Dios mi hijo es demasiado pequeño para darse cuenta, pero yo no puedo seguir recibiendo este tipo de mensajes todos los días, y a veces hasta dos veces por día".

Al hablar acerca de la fiesta en la Quinta de Olivos durante la cuarentena, Yañez reiteró sus disculpas al pueblo argentino, a la vez que reveló que fue Fernández quien ordenó la celebración y estuvo presente "desde el primer momento hasta el último", contradiciendo la versión oficial que la responsabilizaba exclusivamente a ella.