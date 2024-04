El Gobierno prevé presentar la próxima semana el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad

"La ley la hice ver por fiscales, jueces, especialistas y demás, y está consensuada. Estoy en el último tramo. Yo creo que vamos avanzar en este fin de semana, en el final, de comulgar este propósito común que tenemos con la ministra (Patricia) Bullrich de sacar la ley cuanto antes, y tratar de meterla la semana que viene", explicó Cúneo Libarona.

El ministro explicó que el compromiso del Gobierno es "adaptar la legislación a los estándares internacionales cuidando a las víctimas" y que al mismo tiempo la nueva ley "trabaje en la reinserción social".

"Nuestra ley es de 1980. Los chicos que tenían 14 o 15 años en ese entonces no son los chicos de 14 o 15 años de hoy. La droga, la violencia, han desencadenado un montón de caso de menores que han cometido un montón de delitos gravísimos. Entonces tiene que haber un cambio", argumentó Cúneo Libarona.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/m_cuneolibarona/status/1776326021924499791&partner=&hide_thread=false Por pedido de @JMilei trabajamos junto a @patobullrich en una nueva Ley Penal Juvenil que cuenta con consenso de especialistas.

Nuestro compromiso es adaptar la legislación a los estándares internacionales cuidando a las víctimas y trabaje en la reinserción social. pic.twitter.com/FSvn2RP5Wi — Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) April 5, 2024

El proyecto para bajar la edad de Imputabilidad

La intención del Gobierno es modificar la vigente Ley 22.278, sancionada y promulgada el 25 de agosto de 1980, en plena dictadura militar, modificada en mayo de 1983 y que detalla que el Régimen Penal de Minoridad, en su artículo uno establece que "no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación".

El ministro Cúneo Libarona manifestó que "el tema minoridad está en crisis desde hace al menos 50 años" y que la Ley 22.278 fue sancionada cuando "la criminalidad era otra, muy distinta a la de ahora".

"El Estado no le presta atención a los menores, no es un tema de ahora", puntualizó el funcionario en declaraciones al canal TN y advirtió que el proyecto contempla modificaciones en los métodos para lograr que los jóvenes puedan ser reinsertados en la sociedad. "No te sirve meterlo preso, te sirve un tratamiento en serio, no esta porquería", expresó en referencia a los institutos de menores.