El Gobierno evalúa incluir la reforma laboral en la nueva Ley Ómnibus

"Nosotros somos receptivos a que se pueda incorporar. Hay un plenario de comisiones que va a tratar cuando consigamos todos los acuerdos, se tratará la ley bases en las comisiones y verán si se puede adjuntar", indicó francos en una entrevista a la señal La Nación +.

"Todo lo que sea mejorar el régimen laboral, que todo el mundo quiere que sea reformado. Creo que cuando llegue el momento de discutirlo en el parlamento discutirán esto y verán si quieren incorporar algunos aspectos de la ley laboral", agregó.

En la misma línea que Francos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, manifestó este martes que las reformas laborales "han tenido un consenso mayoritario", y aclaró que el objetivo es lograr una reforma integral que de "pie a una reforma previsional".

"Todos los sectores están de acuerdo en que la reforma debe darse. Cuando tenés por un lado salarios miserables, no generas empleos desde hace 12 años, tampoco lograr generar empresas y encima tenés un 45% de informalidad laboral no hay mucho que explicar para entender que el esquema laboral argentino no está funcionando. Lo entiende parte de los sindicatos, parte de la política, parte de los empresarios y nosotros", expresó el vocero.

Una fuente de Casa Rosada informó a Noticias Argentinas que la idea del oficialismo es mantener el proyecto original diseñado por Federico Sturzenegger, aunque admitió que se trata de una negociación con todos los sectores.

Los principales cambios del DNU en materia laboral

En materia laboral, el DNU 70/2023 incluía varias modificaciones que finalmente fueron suspendidas por distintos fallos de la justicia. Los cambios que proponía el Gobierno contemplaba como principales medidas la reducción de las indemnizaciones por despido, la ampliación de las actividades consideradas “esenciales” que deben brindar como mínimo un 75% o un 50% de la prestación normal del servicio, la limitación del "derecho a huelga”, la posibilidad de que un trabajador independiente pueda contar con 5 colaboradores sin que exista vínculo de dependencia entre ellos, entre otras.