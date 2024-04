El drama de los pacientes oncológicos a la espera de medicamentos del Estado: "Angustia, descuido, desamparo e indiferencia"

"Estoy muy preocupada por la situación, yo también soy presidenta de la asociación civil Sostén desde hace 24 años, donde acompañamos a los pacientes en sus distintos estadíos con orientación, contención, asesoramiento y ayudándolos en temas de acceso. Hoy nos encontramos intentando ayudar a muchos pacientes con la DADSE", explicó Iglesias en diálogo con Juan Amorín en La Mañana, por C5N.

Con el cambio de gobierno, la dirección pasó el Ministerio de Desarrollo Social al de Capital Humano, que cerró sus puertas en febrero para hacer una auditoría. "Está muy bien que se haga, pero dejaron de suministrar la medicación", planteó la dirigente social.

"Después, esta dirección pasó al Ministerio de Salud y seguimos sin tener respuesta. El 7 de marzo nos reunimos con el ministro Mario Russo, que nos dijo que rápidamente se iban a poner al frente de esta dirección, que iban a dar solución a todos los casos, y que iban a continuar con todos los programas del ministerio. Al día de hoy no hay respuesta, son más de cuatro meses y medio sin medicación y sin contacto", remarcó.

Pero la falta de entrega medicamentos no es el único problema. "Tampoco se han puesto en contacto con los pacientes para decirles 'estamos tratando esto', es muy difícil. Quienes lideramos las organizaciones fuimos pacientes o familiares y sabemos de qué se trata. Tener un diagnóstico de cáncer nunca es fácil, es una gran sorpresa, genera preocupación y miedo a pesar de que los tratamientos están avanzados y hay posibilidades. Es una enfermedad seria", señaló Iglesias.

"Desde el ministerio nos dijeron que iban a priorizar los casos. En ese momento la jefa de Gabinete dijo que eran 1900 pacientes oncológicos que habían presentado su expediente antes del inicio del gobierno de Milei. Pero todavía no hay resolución al respecto", denunció.

"En las organizaciones siempre tuvimos que exigir, pedir y hubo demoras. Pero nunca como ahora, con más de cuatro meses y medio sin medicación. El tratamiento de cáncer, que es largo, con estadíos diferentes, necesitan la medicación ya. Esto suma al deterioro de la salud física el de la salud mental, todos están con mucha angustia, sienten descuido, desamparo, indiferencia. Creo que es una situación ya insostenible, por eso hicimos el amparo colectivo el viernes y una conferencia de prensa el martes", relató la activista.

En cuanto a su reclamo, Iglesias sintetizó: "Lo que exigimos es que designe autoridad en la DADSE y se sancione un procedimiento rápido, eficaz y que haya financiamiento suficiente para llevarlo adelante".

"La dirección tenía un presupuesto de $38 mil millones, es mucho dinero. Pero eso estaba en el Ministerio de Desarrollo Social, no sabemos si pasó con financiamiento. Sería genial que usaran parte de ese dinero en la compra rápida de medicamentos", manifestó.

"Quiero dar tranquilidad de que no está pasando en todos los organismos del Estado. Algunas provincias tienen banco de drogas, la ciudad de Buenos Aires no. Cuando estos medicamentos, en general de alto precio, no lo tiene su banco de drogas, pasan a pedirlo al banco de drogas especiales de la Nación, que es complementario. Cuando ahí no hay, lo piden a la DADSE. Van pasando por distintos escalones y su salud va a empeorando con el tiempo", describió.

"En la dirección pasaban por auditorías, licitaciones y finalmente la compra para ese paciente, por eso demoraba más el proceso. Estuvimos trabajando con el Ministerio en las dos gestiones anteriores y habíamos logrado que articularan con Desarrollo Social y se habían bajado esos tiempos. Pero ahora casi cinco meses sin medicación es inédito", concluyó.