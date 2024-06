El desgarrador testimonio del cronista de Cadena 3 al que le prendieron fuego el auto: "Estoy muy angustiado" "Me pegaron. Iba a sacar el móvil y me lo dieron vuelta. No se puede creer", expresó el cronista Orlando Morales. Por







Cronista de Cadena 3.

Luego de que le incendiaran el auto en las manifestaciones contra la Ley Bases en las inmediaciones del Congreso, el cronista de Cadena 3 Orlando Morales habló con su medio y contó el momento de tensión y angustia que tuvo que atravesar.

"No lo puedo creer. Hijos de re mil putas. Me pegaron. Iba a sacar el móvil y me lo dieron vuelta. No se puede creer. Esto son los inadaptados, los sinvergüenza, los caraduras, yo estaba arriba del móvil. Les dije que lo iba a sacar. Me sacaron de un brazo, me tiraron al suelo, lo dieron vuelta y lo quemaron", relató el trabajador de prensa en estado de angustia.