El calvario de la mujer que habló por Whatsapp de la supuesta infidelidad de la esposa de Gerardo Morales

Lucía González comentó este miércoles en De Una , en la pantalla de C5N , que "se me está exponiendo a toda esta situación, a este desmembramiento de mi persona, mi trabajo, mi lugar de origen y un montón de cosas que estoy pasando ahora por un chisme".

"Yo había comenzado mis vacaciones en Salta con un encuentro con familiares, y el día viernes 26 a la noche un vecino me dice: 'Hay una camioneta sin patente Hilux blanca en la esquina hace un par de horas, con las luces de posición puestas'. Al otro día me vuelve a decir que se habían levantado y la camioneta seguía ahí, y ya ahí se estaciona en la puerta, que yo vivo en un complejo de dúplex", relató la mujer, de profesión arquitecta, en diálogo con Lucila Trujillo y Rubén Suárez.

Continuando con los detalles del episodio, explicó que de la camioneta "sin patente", bajaron personas "vestidas de civil" que le realizaron un interrogatorio a un joven. "Le preguntan a uno de los chicos con una foto mía en un celular... si me conocía, si yo vivía ahí. Este chico se pone nervioso, le dicen que tenían algo para entregarme pero no le dicen qué", comentó.

"Se van pero se quedan en la esquina. Pasa otra noche más con la camioneta ahí, y a otra persona también le hacen este cuestionamiento. Eran las mismas tres personas, creo, dos hombres y una mujer. A él le dicen que había habido una estafa en el barrio, que si yo estaba, y él dice que no. Ahí le preguntan qué vehículo yo tenía, que querían ver las cámaras", agregó.

Luego, la búsqueda continuó por teléfono: "En un grupo de WhatsApp de la localidad de Yala, ya que yo tengo en mi DNI una dirección anterior de ahí, una amiga me avisa que habían preguntado por mí", agregó.

"Yo ahí, el día domingo, ya me asusto, porque siendo amiga de Nahuel (Morandini) y de Lucía (esposa de Morandini) y sabiendo cómo habían operado... Entonces lo hablo con mis familiares y se contactan con un estudio de Salta, que es el que me está representando", añadió.

En ese momento, la mujer señaló que "ni sabía qué situación era la mía". "Me voy de vacaciones porque no tuve ninguna notificación de ningún tipo, solo fueron estas situaciones completamente irregulares", detalló.

Entonces, se refirió al hecho en particular: "En un grupo de WhatsApp privado, que comparto con los que ahora nos están haciendo unas acusaciones completamente forzadas e irrisorias, yo pongo 'chicos, tengo alto chisme'. Lo detallo y reenvío un audio que andaba circulando y que me llega por otro lado".

"A todo el mundo le habían empezado a llegar cosas, esto a partir de octubre que se fue escuchando. Se empezó a rumorear y empezaron a circular memes. También lo vi en millones de publicaciones en redes sociales. Cuando Nahuel lo tuiteó, tenía 54 visualizaciones y muy pocos seguidores", recordó.

González explicó que recibió las mismas acusaciones que Nahuel Morandini y Roque Villegas, las dos personas detenidas por bromar en redes sobre la supuesta infidelidad de la esposa del ex gobernador. Aunque aclaró que "lo único que a mí no me pueden adjudicar es la violencia de género".

"Mi causa es la misma, pero tengo una causa aparte. Nos enteramos cuando nos ponemos a derecho, estando en mis supuestas vacaciones. Esto fue una tortura, estoy completamente desestabilizada. Por suerte tuve acceso a un acompañamiento psicológico, porque realmente fue de mucho miedo", aseguró.

"Nos anoticiamos el día siete de febrero. Mis abogados piden una audiencia porque yo sentí que mi persecución fue muy similar a la de Nahuel y recordaba este comentario mío en el grupo de WhatsApp", señaló.

Además se refirió a la situación que se vive en Jujuy respecto a la polémica que envuelve al exgobernador: "La gente está con miedo, no quieren salir individualmente sino como colectivo. En Jujuy la mayoría labura en el Estado y hay un miedo establecido".

Por último, detalló las consecuencias que trajo su comentario en el grupo privado: "Las agresiones a mi persona son mentiras. Dicen que yo formo parte de una banda, eso es completamente mentira. Me está calumniando. Me llegó por terceros que me han dejado sin trabajo y completamente expuesta, con un desarraigo tremendo y con miedo. Esto le puede pasar a cualquier persona. Ellos quieren hacer una causa testigo para amedrentar a todo el mundo".