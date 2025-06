La impresionante transformación de Coti Romero: se la jugó

Coti Romero volvió a sacudir las redes sociales con una transformación que sorprendió a sus seguidores. La ex participante de Gran Hermano decidió dejar atrás su característico rubio para lucir un tono morocha mucho más sobrio, renovado y en sintonía con una estética más madura. El cambio quedó registrado en un breve video que se viralizó rápidamente en X, donde se ve la transición desde su look anterior hasta la revelación del nuevo estilo.

Coti Romero Instagram

La influencer no necesitó más que un gesto para volver a convertirse en tendencia. Su nombre también volvió a sonar por su supuesto vínculo con Alex Caniggia tras la separación del mediático con Melody Luz, lo que alimentó aún más la atención.

Por qué Nacho Castañares le cortó a Coti Romero

Aunque al principio la ruptura entre Nacho Castañares y Coti Romero parecía haber sido en buenos términos, con mensajes públicos en los que ambos aseguraban que no había conflictos, el tiempo se encargó de mostrar otra realidad. A medida que pasaron los días, surgieron versiones que dejaron en claro las verdaderas razones detrás del distanciamiento.

Según trascendió en el programa LAM, fue él quien tomó la decisión final de cortar con Coti. De acuerdo a Pepe Ochoa, el ex GH no se sentía cómodo con la intensidad con la que ella vivía la relación. Al parecer, mientras él intentaba retomar una vida más relajada, ella mantenía una energía emocional que a él lo desbordaba. Aunque intentaron una reconciliación, finalmente ambos desistieron.

Nacho Coti Romero Instagram

Además, la situación se tensó aún más luego de la separación. Yanina Latorre aseguró que en el canal incluso deben organizar los espacios para que no se crucen. Por otra parte, Coti no dudó en expresar su enojo a través de sus redes, con mensajes donde dejó claro que no quiere tener más relación con él. Nacho, en cambio, defendió su postura alegando que no pasó nada extraño y que no debe dar explicaciones.