"Exterminio: La evolución": el regreso de una saga que sigue más viva que nunca

Pasaron casi 20 años desde 28 Weeks Later, la segunda entrega de la saga británica que comenzó en 2002 con28 Days Later, con un joven Cillian Murphy. En todo este tiempo, el cine exploró todo tipo de historias en el género y hasta llegaron a haber pandemias reales. Y aun así, el interés por estos relatos no ha disminuido. Por eso, el reconocido cineasta regresa a la pantalla con la tercera, 28 Years Later. Pero acá la gran incógnita es: ¿Vale la pena continuar un clásico como Exterminio?