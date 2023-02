De Vido: "Alberto Fernández tiene que definir qué carajo va a hacer con su candidatura"

"Lo único que se están discutiendo son posiciones políticas personales. Si no logramos consolidar listas que a los ojos de la sociedad y de los compañeros que no fueron a votar en 2021, estamos ante la posibilidad de una hecatombe electoral", cuestionó De Vido, en diálogo con Radio 10.

El exministro definió a las internas como "feroces" y "de posicionamiento más que de proyectos".

De cara al escenario electoral de 2023, De Vido consideró que "no soy nadie para decir qué es lo que se tiene que hacer, yo no soy parte del Frente de Todos, pero el peronismo tiene que renacer".

"El Presidente debe definir realmente si quiere o no ser reelecto y presentarse en las elecciones nuevamente. Yo no lo votaría", sostuvo. "La base electoral del peronismo lo tiene que apoyar a Alberto Fernández, si no, no tiene sentido", insistió.

Además, el exintegrante del Gabinete nacional reveló que no habla desde 2017 con la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien consideró "perseguida" por la oposición.