Cristina Kirchner contra Macri: "Le dieron 45 mil millones de dólares y ni así pudieron ganar las elecciones"

Cristina Kirchner: "Si no dejamos de lado el programa del FMI, va a ser imposible pagarles"

"Fuimos en 2016 y 2017 el país en el mundo que más deuda tomó. Cuando no se pudo pagar, pasó lo que pasó, otra vez el Fondo Monetario. Con un adicional: ya no eran los préstamos stand by más o menos normales que se daban a todas las economías de la región o a otras partes del mundo", enfatizó Cristina para cruzar a Macri por la deuda con el FMI.