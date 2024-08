Beto Casella reveló qué pasó con Tamara Pettinato en Bendita: TV "Sigo sin tener contacto con ella"

El periodista y conductor Beto Cassella se refirió a la relación con Tamara Pettinato , tras el escándalo por los videos filtrados de la panelista con el expresidente Alberto Fernández: " Sigo sin tener contacto con ella. Me cansé de este tema. Que hable el canal. No tengo con quién hablar yo" , expresó.

Tras el último video que se filtró, donde Tamara Pettinato tiene un diálogo con Fernández desde el sillón presidencial, Cassella agregó: "Después del nuevo video pienso que no estaba bueno que Tamara se reintegre y decido que se tome unos días. Mi productor me dijo que ella estaba muy enojada, y que contestó 'encima que me maltratan, me piden que me tome uno dísa: me doy por despedida, no voy mas'.

El conflicto con Tamara Pettinato escaló tras el ultimo video filtrado, quien Casella calificó como "feo de ver", y reconoció que la relación con la panelista no es buena. "Que el canal emita un comunicado. Yo soy un empleado más. Que defina el canal. Ella parece que quiere volver", enfatizó el conductor.

Por lo pronto, Casella dejó en claro que él no tomará ninguna decisión sobre la continuidad o no de la panelista en su programa: "Yo no me meto más", concluyó.