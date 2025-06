Aníbal Fernández rechazó la condena a Cristina Kirchner: "Tienen que liberarla porque lo que hicieron es un horror"

El exministro de Seguridad advirtió que "no se puede juzgar dos veces a una persona por la misma cosa" y anticipó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos "les va a decir que no se han respetado garantías".

"La condena a Cristina es una locura. Tienen que liberarla porque lo que hicieron es un horror. No se puede juzgar dos veces a una persona por la misma cosa", afirmó, apelando al principio de 'non bis in ídem', y anticipó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos "les va a decir que no se han respetado garantías que son sublimes en el mundo".