Alejandro Bercovich: "El Gobierno está entregado a un frenesí de generación de negocios para amigos y de despojo del patrimonio estatal"

Durante su editorial, Bercovich indicó que el viceministro de Economía para la Energía y Minería, Daniel González, anunció la privatización de Transener, cuya mitad pertenece al Estado. También la empresa IMPSA será vendida a la compañía norteamericana ARC Energy, a cambio de u$s27 millones.

"La fiesta de los mercados no para. Hoy se alcanzó un volumen récord de dólares manejados en el Merval (...) ¿Qué es lo que festejan los financistas? Hay que dejar de intervenir y que el Estado no compita con los privados. Así, avanzan en un modelo en el que el Estado no sea empresario, se promueva la participación empresaria de los privados", describió el economista.

En tal sentido, Bercovich remarcó que el presidente Javier Milei dio a conocer "una especie de ensoñación nuclear" debido a que la semana pasada aseguró que "hay que construir reactores nucleares para abastecer a la inteligencia artificial, que consume mucha energía eléctrica y después vamos a poder exportar esos reactores. Fue algo cómico, se refirió a INVAP como privada, pero es un emblema de la eficiencia estatal".

Las rutas y autopistas de Argentina: "Estamos ante un colapso"

El avance del plan motosierra que ejecuta Javier Milei tiene sus consecuencias en el estado de las rutas y autopistas argentinas. Durante su exposición, Alejandro Bercovich, señaló la situación peligrosa que atraviesa la infraestructura, que deja en riesgo la vida de los ciudadanos.

"Estamos ante un colapso. El diputado Julio Cobos pidió que se decrete la emergencia vial en la ruta 7. Se nota que la motosierra vial genera un riesgo para la vida de quienes la transitan. Hay 6.500 kilómetros de rutas concesionadas y el Gobierno se preparar para llamar a licitación a otros 2.600 kilómetros. Lo que llevaraá a más de 9.000 kilómetros, la cuarta parte de la red federal de caminos", remarcó el comunicador.