El pedido de los padres de Catalina Gutiérrez: "Perpetuo es nuestro dolor, perpetua debería ser su condena"

"Es lo que esperábamos, pero ninguna condena es suficiente porque la realidad es que Catalina en esta casa no está, que es el lugar en el que ella debería estar. Nada para mí es suficiente", aseguró este domingo a C5N la madre de la joven, Eleonora Vollenweider.

En diálogo con el móvil de Beto Pereyra para Argentina en Vivo, la mujer señaló que "la realidad es la soledad, la ausencia y la necesidad de volver a tener a mi hija, y no la tengo en casa. Su silla está vacía, su cama está vacía, su toalla sigue colgada en el baño. Es una barbaridad lo que ha pasado y el dolor es muy grande", sostuvo.

Eleonora aclaró que "jamás pensaría en la pena de muerte", pero expresó su deseo de que la condena a Soto "sea perpetua para siempre". "Que no sean solo 35 años: que se quede en la cárcel de por vida y nunca más pueda volver a salir. Perpetuo es mi dolor, perpetua debería ser su condena", afirmó.

Néstor Soto Catalina Gutiérrez Néstor Soto mató a Catalina Gutiérrez el 17 de julio de 2024. NA

"Que esté para siempre adentro de la cárcel; que todos los días de su vida se despierte, piense en lo que hizo y se arrepienta. Que viva con todo el dolor de haber matado a su amiga, porque él la quería", remarcó. El papá de Catalina, Marcelo Gutiérrez, coincidió en que ver a Soto libre "sería una cosa totalmente fuera de lugar".

"No lo entendería nunca y haría todo lo posible para que eso se reencauce y cumpla la condena que corresponde. Hoy, a los 35 años, puede pedir la libertad condicional si está todo ok, y me parece que no es justo", sostuvo.

"A la semana de lo que pasó con Catalina volví a trabajar. Iba en el auto, veía chicas en Ciudad Universitaria y se me caían las lágrimas. No hay día que no me siga acordando de ella, pero toda la fuerza que le pusimos es por el amor a Catalina. La mitad del cuerpo y el corazón se fue con ella, pero tenemos que seguir por nuestra familia, que ahora es de tres", agregó.

En ese sentido, Eleonora destacó que siguen adelante porque "no podemos permitir que (Soto) nos mate también a nosotros. Él no puede triunfar destruyéndome a mí, a Marcelo o a Lucía", la hermana de Catalina. "La vamos a recordar con muchísimo amor y la tenemos adentro del corazón. El recuerdo de Catalina es un dolor que vamos a llevar toda la vida", concluyó.