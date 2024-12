Alejandro Bercovich: "No es que Milei esté ganando o sea su mejor momento, es que no tiene a nadie enfrente"

El periodista aseguró que la mejora en la imagen positiva del Presidente no se debe a una mayor adhesión a sus ideas, sino a la ausencia de referentes en la oposición.

El conductor de La ley de la selva , Alejandro Bercovich , indicó que la recuperación de la imagen del presidente Javier Milei en las encuestas no significa un apego a los ideales del Gobierno , sino que está relacionada a la ausencia de dirigentes de la oposició n que le marquen un límite a La Libertad Avanza .

Milei prometió que no hará "política monetaria ni fiscal para influir en el resultado electoral"

En tal sentido, el especialista en asuntos económicos describió el presente: "Es el mejor momento del Presidente, según las encuestas. Se revirtió la pérdida de imagen positiva a mitad de año, a caballo de lo más duro de la crisis. Es algo que sirve relativizar mirando la letra chica de las encuestas. Actualmente hay una caída de la imagen negativa del Gobierno nacional y un aumento de la positiva. Entre octubre y noviembre fue bastante pronunciada: 6 puntos de mejora en cada una".

En su editorial, Bercovich advirtió sobre una cuestión relacionada a la base del ideario de Milei: "No indican, necesariamente, que haya una adhesión al corpus general de ideas de la La Libertad Avanza, tampoco un acompañamiento al reseteo social y económico que propone el Gobierno con el ancla cambiaria y salarios para combatir la inflación".

"Al consultarle a la gente si votaría en contra del ajuste de Gobierno de La Libertad Avanza, es donde empieza a ponerse electoral. Aparece la sospecha de que Milei no es que está ganando o que tiene su mejor momento, sino que no tiene a nadie enfrente. Esa intención no tiene quien lo corporice. La CGT estalló en mil pedazos, la salida de Pablo Moyano en medio de tensiones con su padre en Camioneros, la interna eterna del peronismo", señaló el economista.

Más de la mitad de los argentinos desaprueba la presidencia de Javier Milei

CÓMO son los NÚMEROS de las ENCUESTAS a UN AÑO del GOBIERNOde MILEI

Un informe de la consultora Zuban Córdoba expuso que en la previa del primer aniversario de la asunción presidencial de Javier Milei, que se cumplirá el 10 de diciembre, más de la mitad de los argentinos desaprueba la gestión del Gobierno.

El relevamiento, basado en una muestra de 1.800 casos, advirtió que el 52,7% de los argentinos desaprueba la gestión del gobierno de Milei, mientras que el 47,3% respalda a la administración de La Libertad Avanza.

En tanto, mostró que el jefe de Estado tiene una imagen negativa del 52,5% y una positiva del 46,6%. Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel cuenta con una mala imagen del 51,1% y un respaldo del 46,2%.