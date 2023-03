Monotributo: ¿cómo darse de baja sin ser penalizado?

Causal automática: es cuando durante diez meses consecutivos, no lo pagaste y la AFIP automáticamente te baja del régimen. Si querés volver, vas a tener que pagar la deuda y no acumular deuda.

Cese de actividad: es cuando la actividad que venías realizando, no la hacés más.

Renuncia: esta opción es cuando no sos más monotributista porque volviste a la relación de dependencia. Tenés que tener cuidado porque en esta opción no podés regresar por tres años al régimen simple.

Expulsión: te excluyen porque pasaste los topes y empezaste a pagar el IVA, Ganancias y perdés la obra social.

Paso a paso de cómo darte de baja del monotributo por Cese de Actividades

Tomás tu clave fiscal, tu cuit y en la página de AFIP buscás el recuadro de MONOTRIBUTO. Se despliega un menú donde dice Datos del Monotributo. En la parte de abajo dice Darse de baja del Monotributo. Respondés el mes en que querés darte de baja, puede ser el que está en curso o el siguiente.

En cuanto a la causal, no vas a poner renuncia porque no volvés en tres años. Vas a poner Cese de Actividad. El sistema te va a preguntar si estás seguro que querés darte de baja. Confirmás y te deriva al sistema registral donde te da una constancia que dice que el contribuyente no tiene más impuestos activos.

Así te diste de baja del monotributo sin problemas y volvés al régimen cuando vos quieras sin ningún problema.