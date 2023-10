Bono para trabajadores informales: cómo cobrarlo

¿Compraste y no te devolvieron el IVA? Seguro no hiciste este paso

Ser argentinas o nativas, por opción o naturalizadas, o extranjeras, estas últimas con una residencia no inferior a dos años anteriores a la fecha que se establezca en la normativa complementaria; debiendo todas ellas habitar en el territorio de la República Argentina durante todo el período citado.

Tener 18 años de edad o más y no haber cumplido los 65 años l 30 de septiembre de 2023.

Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y patrimonial. Las condiciones objetivas de la situación económica y patrimonial indicada serán establecidas por la normativa complementaria.

Completar la solicitud, de conformidad con lo establecido en la normativa complementaria correspondiente.

La misma se realiza de lunes a viernes, de 14 a 22 hs en la página Web de ANSES, ingresando con la clave de Seguridad Social.

Muy importante: si el sistema dice que no hay derecho a cobrarlo, no existe derecho a réplica. No es para jubilados ni pensionados, tampoco para asalariados, ni beneficiarios de AUH o subsidios de desempleo, tampoco para monotributistas. Es solo para trabajadores informales.

Hay tiempo de anotarse hasta el 30 de octubre.