Reportaron una flota de OVNIS en los cielos de Santiago del Estero

Un nuevo avistamiento OVNI impresiona al país: en Santiago del Estero vecinos reportaron haber visto "una flota" de Objetos Voladores No Identificados . Un extraño fenómeno iluminó la noche y llamó la atención de varios vecinos. Quienes lograron captar, una formación de elementos que volaban a una velocidad constante y brillaban en la oscuridad.

¿OVNIS EN SANTIAGO? #shorts

En el video, se puede observar cómo varios puntos brillantes vuelan cerca uno del otro a una distancia muy parecida. Casi como si quisieran formar una línea recta, esta "flotilla de ovnis" llamó la atención a varios fanáticos del tema que decidieron investigar de dónde provenían.

Lo cierto es, que este fenómeno tiene explicación, ya que se trataría de una flotilla de satélites llamados "Starlink", que son enviados al espacio por la empresa Space X, y cuyo dueño es Elon Musk.

Mediante la página https://findstarlink.com/, uno puede acceder en tiempo real para ver por dónde están los satélites y seguir su recorrido en vivo.

El escalofriante testimonio del testigo que grabó a un OVNI en Santa Cruz

Un nuevo avistamiento Ovni sorprendió a los habitantes de la provincia de Santa Cruz. Un vecino logró grabar un video de un Objeto Volador No Identificado sobre el lago Buenos Aires. El escalofriante testimonio del testigo maravilló a los seguidores del fenómeno: "La curiosidad te inmoviliza".

Semanas atrás ocurrió un avistamiento en Villa Carlos Paz, cerca de la zona costanera del lago San Roque. Cada vez más testigos suman sus fotografías o videos, donde se pueden ver objetos extraños sobrevolando el espacio aéreo argentino.

OVNI en Lago Buenos Aires #shorts

En esta ocasión, un vecino que vive cerca del lago Buenos Aires ubicado en Santa Cruz, logró captar este fenómeno y en diálogo con Radio Nuevo Día FM 100.9 contó con lujo de detalles lo que le ocurrió ese día.

"Dos veces los vi en el aire suspendidos. Aparecieron como de la nada. Estaba parado arriba de un médano. Un día me fui a pescar y alrededor de las tres de la tarde vi algo blanco que bajaba; pensé que era la luna, pero a esa hora no podía ser. Levanté la vista y estaba ahí", explicó Juan, el testigo.

En esa línea añadió que "siempre andaba con una camarita para filmar paisajes y captar el canto de los pájaros. Me quedé tan impresionado que no saqué la cámara ese día. Lo único que me interesaba era observar el fenómeno. La curiosidad te inmoviliza".