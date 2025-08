Los 33 mineros, 15 años después: el otro lado del milagro de Chile

El capataz Mario Sepúlveda fue el primero en darse cuenta de que, si no cuidaban lo poco que quedaba pronto morirían de hambre y decidió racionar los alimentos: dividió entre 33 personas las latas de atún, las galletas y el agua grasienta que se usaba para enfriar el equipo de extracción. Lucharon contra el hambre y trataban de aferrarse a la fe, a la esperanza y a cualquier cosa que pudieran para mantenerse vivos.

familiares mineros Los familiares también colgaron banderas de Chile para transmitir su apoyo a los mineros atrapados. AFP/Hector Retamal

Los rescatistas iniciaron los trabajos ocho horas después del derrumbe. Perforaron más de una docena de agujeros tratando de encontrar a los hombres. El 7 de agosto, tras un nuevo desmoronamiento que cortó el acceso a la ventana de ventilación, el entonces presidente Piñera comenzó los planes para erigir una cruz gigante para rendir homenaje a los mineros y darlos por muertos. La reacción de los familiares y de la opinión pública lo obligaron a dar marcha atrás.

Sin embargo, el 22 de agosto de 2010, el mundo supo que los hombres seguían vivos luego de que una herramienta de perforación saliera de las profundidades con una nota legendaria para la historia viva de Chile. "Estamos bien en el refugio, los 33", fue el mensaje que José Ojeda que escribió con marcador rojo sobre un pedazo de papel blanco, que le devolvió la esperanza a los angustiados familiares de los trabajadores.

Embed Hace 15 años, 22 de Agosto 2010, un mensaje, escrito en un papel rojo y llevado a la superficie por una sonda, decía:



"Estamos bien, en el refugio, los 33"#mineros #Rancagua pic.twitter.com/ESRmgavMMP — Felipe Padilla (@filippo27f) August 1, 2025

Sin embargo, el calvario de los mineros no terminaba ahí. Estaban vivos, pero el rescate no sería sencillo y los esperaba un encierro de otros 52 días, durante los cuales se comunicaron con el exterior a través de un hueco de apenas 12 centímetros de diámetro donde comenzaron a pasarles agua y alimentos.

Las autoridades chilenas consultaron a expertos de la NASA y optaron por seguir su consejo de proceder "con suma frugalidad y lentitud" alimentos a hombres con falta de fosfatos y potasio que el organismo necesita para digerir carbohidratos. Empezarán suministrando a aquellos hombres alimentos por un total de 500 calorías diarias durante los primeros días, proporcionadas por una bebida energética con suplementos de potasio, fosfatos y tiamina (vitamina B).

mineros atrapados Foto que los mineros atrapados enviaron a la superficie.

Bautizado como la "Operación San Lorenzo" (por el patrono de los mineros), el rescate final tuvo tres planes simultáneos. Cada uno de ellos llevados a cabo por poderosos equipos de perforación. El segundo pozo lo hizo la compañía estadounidense Geotec. Comenzó a operar el 3 de septiembre, y su objetivo era llegar a un taller cercano al refugio, a 620 metros de profundidad. A una velocidad de 20 metros cada 24 horas, fue alcanzando el objetivo. Sería, finalmente, la ruta hacia la superficie.

El diseño de una cápsula de hierro de 3,95 metros de alto por 51 centímetros de ancho bautizada Fénix 2 fue clave. Se trataba de un cilindro de rescate que descendía por un túnel perforado especialmente para ese fin. Cada ascenso tardaba entre 15 y 20 minutos. La “Operación San Lorenzo” sigue siendo el mayor rescate exitoso de la historia de la minería mundial, sin que se lamentara un solo muerto.

mineros chile rescate Bautizado como Plan San Lorenzo (por el patrono de los mineros), el rescate final tuvo tres planes simultáneos.

El 12 de octubre de 2010, pasadas las 23 horas, comenzó el histórico operativo. El primero en salir fue Florencio Ávalos, de 31 años, recibido por aplausos, abrazos y la mirada del mundo entero. Al principio se procedió con cautela para asegurarse de que el sistema funcionara sin fallas. Con el correr de las horas, los viajes se agilizaron. Durante más de 22 horas, la cápsula subió y bajó por el estrecho ducto hasta que, la madrugada del 13 de octubre, el último minero, Luis Urzúa, llegó a la superficie.

El día durante el cual los mineros fueron rescatados, se cumplían 38 años desde la culminación de otra historia que había mantenido en vilo a todo el mundo, cuando el 13 de octubre de 1972 los rugbiers uruguayos sobrevivientes de la caída del avión en que viajaban fueron encontrados en la Cordillera de los Andes.

Luis Urzua Luis Urzua el último minero en salir junto al entonces presidente de Chile, Sebastián Pinera. AP

Del Vaticano a Disney y de Manchester al olvido: la vida después del rescate

Los mineros se convirtieron en héroes nacionales por su resiliencia y su trabajo en equipo y viajaron por todo el mundo contando su hazaña. Durante el largo tiempo que estuvieron atrapados en el fondo de la mina San José, los mineros recibieron todo tipo de promesas: desde pensiones vitalicias por parte del gobierno hasta viajes con sus familias a los complejos turísticos más importantes del mundo.

Al principio hubo programas de televisión y compromisos sociales. Los sobrevivientes de Copiapó desfilaron junto a Mickey Mouse en el Magic Kingdom: recibidos por una multitud que ondeaba la bandera chilena con gritos de "sí, sí, sí, los mineros de Chile", 31 de los 33 mineros chilenos hicieron el tradicional recorrido.

disney mineros Los sobrevivientes de Copiapó desfilaron junto a Mickey Mouse en el Magic Kingdom.

Los invitaron a Creta, una isla griega. El canal de noticias internacional, CNN, los honró como héroes en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. Fueron los invitados de honor de Manchester United, el equipo de fútbol inglés, quien les dio asientos en un palco para ver un partido y fueron recibidos por la gloria del club, Sir Bobby Charlton y la figura de ese entonces, David Beckham. Incluso recibieron la propuesta del Gobierno de Israel de pasar la Navidad en Tierra Santa junto a sus esposas.

Los 33 mineros rescatados recibieron además lentes marca Oakley, que valen en promedio u$s450, y un Ipod Touch para cada uno, donados por el líder de Apple, Steve Jobs. Por otra parte recibieron donaciones en efectivo. Hubo u$s10.000 para cada minero, por parte del empresario Leonardo Farkas, y u$s1.300 de parte del sindicato de la Corporación del Cobre, Codelco.

beckham mineros chile Los mineros fueron los invitados de honor del equipo inglés Manchester United: fueron recibidos por su emblema Sir Bobby Charlton y su estrella de ese entonces, David Beckham.

Por otra parte, en 2015, el papa Francisco, tras cinco años del rescate, recibió a 31 de los 33 trabajadores, quienes le entregaron al Sumo Pontífice un fragmento de la mina San José, en la que pasaron 69 días encerrados. El grupo de mineros fue al Vaticano junto a sus esposas, en un viaje financiado por la producción estadounidense del filme "Los 33".

Protagonizada por Antonio Banderas y Juliette Binoche, la historia fue llevada al cine con gran éxito el mismo año. Según los informes, varios de los mineros sirvieron como consultores en la película. Los 33 sobrevivientes habían formado una empresa conjunta, que esperaban que les permitiera dividir las ganancias y administrar sus finanzas, sin embargo dijeron en la demanda que fueron engañados por los abogados.

"Los contratos que firmamos no fueron lo que los abogados dijeron que serían, por ejemplo, de los 150 millones de dólares pagados a nuestra empresa, solo recibimos el 17%", relató el líder del grupo, Luis Urzúa, a los periodistas en el juzgado. "Hoy nos rescatan por segunda vez", manifestó.

mario sepulveda antonio banderas La increíble historia pasó a Hollywood, con "Los 33", la película protagonizada por Antonio Banderas, quien encarna al líder los mineros, Mario Sepúlveda.

La vida después del encierro no fue fácil para todos. Algunos lucharon con secuelas psicológicas, otros intentaron rehacer su vida en el anonimato. “Nos hicieron héroes, pero seguimos siendo trabajadores. Y seguimos luchando”, señaló Edison Peña, quien tras el rescate se convirtió en maratonista.

Con el tiempo, el interés del público empezó a decaer y, con ello, cesaron los viajes y dejó de fluir el dinero. Las secuelas psíquicas también los han dejado marcados para toda la vida. Sepúlveda describió en una entrevista con la BBC sus sufrimientos, que son similares a los que aún hoy padecen sus compañeros. “Despierto. Duermo poco. A veces me veo en la mina, tirado en el lugar donde estaba. Eso te pone mal. A veces me da miedo ir a acostarme, siento que no voy a despertar más”, contó.

papa francisco mineros En octubre de 2015, los 33 mineros chilenos que sobrevivieron al derrumbe en la mina San José fueron recibidos por el Papa Francisco en el Vaticano.

"En estas fechas se me vienen todos los recuerdos de la mina. Los tengo grabados a fuego. Estuve durmiendo 20 minutos diarios, a veces cuatro horas. Ahora con las pastillas duermo desde las 22:30 hasta la 7 del otro día. Pero cuando no me hacen efecto las pastillas comienzo con las mismas pesadillas: estoy en la mina y de ahí no puedo escapar", relató José Ojeda, el autor del mítico mensaje de los mineros.

Otro minero, Jorge Galleguillos, completa su pensión con visitas guiadas a la mina a cambio de donativos. Es como el historiador del grupo: junta las fotos que tomaron, las botas que usaban y otros artículos de su vida bajo tierra con la esperanza de que al hacerlo mantendrá viva su historia.

El rescate de los mineros: el show televisivo de los 1.000 millones de espectadores

Entre agosto y octubre de 2010, los ojos del país y el mundo estuvieron posados en la zona, atentos al desarrollo de la misión de rescate de los 33 mineros. Según informó la cadena estatal TV Chile, el rescate del primer minero, Florencio Avalos, fue visto por mil millones de personas en todo el mundo, que siguieron las transmisiones en vivo por televisión, radio, portales de noticias y redes sociales.

Los medios de comunicación más importantes, transmitieron en directo y la mayoría, de manera ininterrumpida, todo el operativo de rescate de los trabajadores. Países de la región como Brasil, Colombia, México y Perú realizaron una amplia cobertura de la la noticia. Los medios del mundo, incluyendo CNN International, las británicas BBC y Sky News, las francesas iTele y BFM así como la europea Euronews emitieron el drama en tiempo real. La principal red de televisión de Japón también ofreció su cobertura en vivo. La cadena árabe Al-Jazeera, en inglés, tenía destacado en el lugar a un corresponsal.

El salvataje de los trasandinos, que terminó oficialmente el 13 de octubre del 2010, se convirtió en uno de los eventos televisivos más importantes de todos los tiempos, solo superado por el funeral de Michael Jackson e incluso por encima del lanzamiento de la misión Apolo en 1969. El operativo contó con 150 antenas satelitales, más de 2.500 periodistas de todo el mundo a Chile para cubrir el operativo.

El rescate también se convirtió en un reality show donde no faltó el capítulo de espectáculo. Es que Yonny Barrios, de 50 años, fue famoso tanto por quedar atrapado en la mina como por su vida amorosa: su esposa y su amante casi llegan a los golpes en el Campamento Esperanza cuando se disputaban el derecho de esperarlo allí. Cuando el rescate con vida de los 33 mineros ya era un hecho, la TV argentina no pudo ocultar su morbo por la historia: “Jhonny: una mina y dos mujeres”, fue una de las tantas placas de los programas de chimentos.

"Lo único que les pido es que no me traten ni como artista ni como periodista, quiero seguir siendo el de siempre", había expresado "Súper Mario" Sepúlveda, el segundo minero rescatado y quizás el más mediático y extrovertido. Aquel 13 de octubre, lo esperaba el presidente chileno, su mujer y sus tres hijos. Pero también una nueva vida: dos hijas que aún no conocía, una fama extraordinaria y un ejército de oportunistas con las más delirantes propuestas de trabajo. “Yo no estaba emocionalmente preparado para lo que pasó después y la pasé muy mal”.

Embed

El milagro chileno en números

13.40: la hora del primer derrumbe que atrapa a 33 trabajadores en el fondo de la mina San José a 700 metros de profundidad.





la hora del primer derrumbe que atrapa a 33 trabajadores en el fondo de la mina San José a 700 metros de profundidad. 4 horas. La demora de la Minera San Esteban, dueña de la mina, en alertar a las autoridades del hecho.





La demora de la Minera San Esteban, dueña de la mina, en alertar a las autoridades del hecho. 230 personas. El personal que trabajó para ubicar a los mineros.





El personal que trabajó para ubicar a los mineros. 35°C. La temperatura dentro del yacimiento.





La temperatura dentro del yacimiento. 8 a 10 kilos. La pérdida de peso de los mineros, con señales de desesperanza y depresión.





La pérdida de peso de los mineros, con señales de desesperanza y depresión. 3 sondajes utilizados para la búsqueda. Sonda Esperanza: la primera en llegar y se utilizó para el primer contacto y el envío de las "palomas". Sonda Perseverancia: la segunda utilizada, con la cual se instaló el poliducto que llevó energía eléctrica, agua, fibra óptica y oxígeno. Sonda "Mano de Dios": abrió el ducto por el cual salieron los mineros.





Sonda Esperanza: la primera en llegar y se utilizó para el primer contacto y el envío de las "palomas". Sonda Perseverancia: la segunda utilizada, con la cual se instaló el poliducto que llevó energía eléctrica, agua, fibra óptica y oxígeno. Sonda "Mano de Dios": abrió el ducto por el cual salieron los mineros. 12 centímetros. El diámetro del agujero que fue la salvación de los mineros, una vía para recibir alimentos, agua y provisiones.





El diámetro del agujero que fue la salvación de los mineros, una vía para recibir alimentos, agua y provisiones. 6 rescatistas . Tomaron parte en la operación "San Lorenzo" y descendieron a la mina San José para atender a los 33 mineros.





. Tomaron parte en la operación "San Lorenzo" y descendieron a la mina San José para atender a los 33 mineros. 15 a 20 minutos. La duración del viaje entre las rocas para rescatar a los mineros, a través de una cápsula de hierro de 3,95 metros de alto por 51 centímetros de ancho bautizada Fénix 2, construida con asesoramiento de la NASA.





La duración del viaje entre las rocas para rescatar a los mineros, a través de una cápsula de hierro de 3,95 metros de alto por 51 centímetros de ancho bautizada Fénix 2, construida con asesoramiento de la NASA. 2 muertes tras el milagro. Mario Gómez, el minero chileno más longevo que fue rescatado de la mina San José en 2010, falleció el sábado 21 de septiembre de 2024 a los 74 años, por problemas de salud relacionados con la silicosis, una enfermedad pulmonar. Manuel González, el primer rescatista y el último en abandonar la mina, también murió.





Mario Gómez, el minero chileno más longevo que fue rescatado de la mina San José en 2010, falleció el sábado 21 de septiembre de 2024 a los 74 años, por problemas de salud relacionados con la silicosis, una enfermedad pulmonar. Manuel González, el primer rescatista y el último en abandonar la mina, también murió. 250.000 pesos chilenos. La pensión vitalicia que reciben los 33 mineros por parte del Estado chileno.

mario gomez reuters Mario Gómez, el minero chileno más longevo que fue rescatado de la mina San José en 2010, falleció el sábado 21 de septiembre de 2024 a los 74 años, por problemas de salud relacionados con la silicosis, una enfermedad pulmonar. Reuters

Un "accidente" sin culpables y la tragedia reciente de Rancagua que reavivó el dolor

El reciente accidente en la mina El Teniente, en Rancagua, que dejó un saldo de seis mineros muertos y nueve heridos, trajo a la memoria como punto de comparación el accidente de los 33 mineros de 2010. "A diferencia del accidente en la mina San José, aquí las personas estaban trabajando, eso es lo usual en un accidente minero. Lo que es inusual es lo que pasó en la mina San José, que ocurrió un accidente en una zona completamente distinta donde las personas estaban trabajando, y eso permitió que ellos resultaran ilesos y no sufrieran el derrumbe sobre sí mismos”, precisó el exministro de Minería y Energía, Laurence Golborne.

Recién en septiembre de 2023, casi 13 años después del rescate, 31 de los 33 mineros rescatados le ganaron un juicio contra el Estado chileno, que fue condenado a pagarles 46.000 dólares a cada uno. “Acá no se hizo justicia, se hizo todo solamente para cerrar el caso”, afirmó Juan Ojeda.

Así, fueron indemnizados Florencio Ávalos, Mario Sepúlveda, Carlos Mamani, Jimmy Sánchez, Osmán Araya, José Ojeda, Claudio Yáñez, Mario Gómez, Álex Vega, Jorge Galleguillos, Edison Peña, Carlos Barrios, Víctor Zamora, Víctor Segovia, Daniel Herrera, Omar Reygadas, Esteban Rojas, Pablo Rojas, Darío Segovia, Jhonny Barrios, Samuel Ávalos, Carlos Bugueño, José Henríquez, Renán Ávalos, Claudio Acuña, Franklin Lobos, Richard Villarroel, Juan Carlos Aguilar, Pedro Cortez, Ariel Ticona, y Luis Urzúa.

mineros 33 La cara de los 33 hombres que quedaron enterrados en pleno desierto de Atacama y salieron vivos casi milagrosamente.

Mientras que Raúl Bustos y Juan Illanes son los dos mineros que no se sumaron a la querella. Tiempo antes del juicio, Illanes había dicho que, según su pensamiento, quienes debían indemnizar a los mineros eran los dueños de la minera y no el Estado. Bustos, en tanto, había afirmado haber dado vuelta la página. “Estoy en otra parada”, sostuvo.

Los dueños de la mina San José tampoco han pagado indemnización alguna, ya que otro juicio no encontró suficientes antecedentes para demandarlos por el derrumbe que cambió las vidas de los mineros para siempre. Aunque todos recibieron atención psicológica, los problemas emocionales y físicos persisten entre los trabajadores rescatados.

El accidente, del que la empresa San Esteban salió impune, marcó un punto de inflexión en los estándares de seguridad de la poderosa minería de Chile, el primer productor mundial de cobre. La justicia chilena nunca encontró responsables ni otorgó las indemnizaciones prometidas, pero el “milagro de Atacama” sigue siendo uno de los rescates más extraordinarios de la historia.