Video: la tensa discusión de Goycochea con un hincha mexicano en medio de un móvil

El ex arquero y conductor televisivo Sergio Goycochea protagonizó un tenso momento al aire en la TV Pública mientras realizaba una cobertura del Mundial Qatar 2022 junto a Miguel 'Tití' Fernández y Ángela Lerena .

"El sábado los atendemos a ustedes.... ¡Andá! ¡Andá a agitar la bandera!", le gritó Goyco al simpatizante mexicano, visiblemente ofendido con su actitud.

Luego, el ex arquero pidió disculpas a la audiencia y explicó lo sucedido. "Perdón, no es que somos violentos. Estamos trabajando. Se para ahí. El cámara le dice que se retire porque está interfiriendo nuestro trabajo y encima hace señas obscenas detrás de cámara. No es que somos locos que nos estamos peleando con cualquiera", argumentó.

"Me disculpo porque soy un comunicador y no quiero que quede esta cuestión agresiva. Estoy lejos de ser agresivo. Se paró atrás. Le dijeron: 'por favor, salga que estamos trabajando'. Entonces, si nos falta el respeto, eso ya es otra cosa", concluyó Goyco.