Video: Maluma plantó a un periodista al aire a horas de cantar en la inauguración del Mundial

De acuerdo con lo que se ve en el video, el periodista comienza a decirle, respecto de ello, “La gente se pregunta, ¿Maluma no tiene problemas con los derechos humanos?”, a lo que él responde: “Sí, pero no es algo que yo pueda resolver. Solo vine aquí a disfrutar de la vida y del fútbol. No tengo por qué estar involucrado, vine a disfrutar del fútbol”.

El cronista insistió en "la presión del público" y el colombiano enseguida, ya hablando por encima de él, le preguntó: "¿Es necesario responder eso?". El periodista intentó continuar la charla argumentando el porqué debería responder y el artista, ya molesto, soltó el micrófono y abandonó el estudio, diciéndole al comunicador que era "grosero".

El periodista, mientras Maluma se iba, le hablaba y sostenía que "es lo que la gente piensa y es lo que la gente quiere saber".

Inauguración del Mundial Qatar 2022: hora y dónde ver en vivo por tv y streaming

El tan esperado Mundial de Qatar 2022 empezará oficialmente este domingo, pero antes del puntapié inicial se podrá disfrutar la ceremonia de apertura, en un show que contará con grandes figuras de la música internacional.

Durante esa jornada, el primer partido será entre la selección de Catar contra la de Ecuador a las 13, hora argentina.

Previo a este encuentro, se hará la ceremonia de apertura, que suele contar con la presencia de los responsables de la FIFA, el reconocido trofeo y un espectáculo compuesto por grandes artistas internacionales.

Inauguración del Mundial 2022: Cuándo y a qué hora será la apertura

El evento de apertura se espera que comience a las 12 horas de Argentina, una hora antes del partido del país anfitrión y los ecuatorianos, en el estado Al Bayt de la ciudad de Doha.

Inauguración del Mundial 2022: dónde verlo en vivo por televisión y streaming

La ceremonia de inauguración será transmitida en Argentina, a través de televisión, por los canales TyC Sport, TV Pública y DirecTV Sports.

También, se podrá disfrutar por streaming en DirecTV Go, Flow y Telecentro Play.

Inauguración del Mundial 2022: qué artistas serían convocados

En las últimas semanas, hubo mucha especulación sobre las posibles estrellas musicales internacionales que darían el puntapié inicial.

Aunque no hay confirmaciones oficiales y todo se mantiene con hermetismo, se especulan que los coreanos del sur BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Ozuna, Nora Fatehi y Patrick Nnaemeka Okorie estarán presentes. Dichos artistas aparecieron en un posteo, que luego fue borrado, de la cuenta World Musica Award.

En tanto, se indicó que la rapera Nicki Minaj, el colombiano Maluma y la cantante libanesa Myram Fares ya viajaron a Doha para interpretar el sencillo oficial de los "FIFA Fan Fest" llamado "Tukoh Taka" y que estará disponible en streaming a partir del próximo viernes 18 de noviembre.

Asimismo, la nómina también incluyó a las exitosas Dua Lipa y Shakira, pero ya se reportó que no formarán parte del evento, por diversos argumentos, al igual que Rod Stewart.

Cuándo juega Argentina el primer partido en el Mundial Qatar 2022

La Selección argentina debutará en el Mundial de Qatar 2022 el martes 22 de noviembre a partir de las 7 de la mañana (hora local) contra Arabia Saudita, en la primera fecha del Grupo C.

El partido se disputará en el Lusail Stadium, el mismo donde semanas más tarde se jugará la final del mundo.