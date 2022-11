Alejandro Apo, sobre el triunfo de la Selección: "Hoy Argentina apareció"

"Argentina llegó al Mundial muy bien, y cuando le toca jugar el primer partido con Arabia Saudita, desapareció el equipo. Hoy volvió el equipo, con más empeño que habilidad o talento para resolver. Messi haciendo un golazo y Enzo Fernández que metió otro gol para la historia, pero el equipo todavía no volvió a ser aquel equipo", consideró Apo, refiriéndose a la Selección que ganó la Copa América en Brasil, en 2021.

Luego, el periodista deportivo cuestionó la actitud triunfalista de algunos de sus colegas antes de jugar los partidos, en alusión a la inesperada derrota del conjunto de Lionel Scaloni en el debut frente a Arabia Saudita.

"Acá se desconocen los rivales, acá lo que se dice es que Argentina va a ganar, y después la gente se pone muy mal, los chicos lloran, porque dicen: ¿Cómo perdió?", se quejó Apo.

" Eso no se puede hacer, porque el fútbol tiene miles de sagrados imprevistos. Pega la pelota en el palo y la pelota, en vez de entrar, sale. Un árbitro se equivoca. Un jugador hace una jugada extraordinaria que no es proporcional al juego, como hacía Diego (Maradona) o (Lionel) Messi. El gol no es hijo del juego, es hijo de la inspiración del jugador. Esos sagrados imprevistos nos obligan a decir que ningún equipo gana en las vísperas", concluyó el periodista.