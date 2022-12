Nueva polémica con Cristiano Ronaldo: no fue al entrenamiento de los suplentes

El próximo partido de Portugal será el sábado 10 de diciembre a las 12, cuando enfrente a Marruecos por los cuartos de final. El DT deberá decidir si mantiene al delantero en el banco o si le devuelve la titularidad.

Crecen los rumores de una pelea entre Cristiano Ronaldo y el técnico de Portugal

La actitud de Ronaldo hizo crecer los rumores de un enfrentamiento con el DT Fernando Santos. El conflicto se habría originado durante el encuentro frente a Corea del Sur por fase de grupos, cuando el jugador se fue reemplazado y discutió con un rival que le pidió que se apurara.

"¿Si he visto luego las imágenes? Sí. ¿Si me ha gustado? Nada. Realmente no me gustó nada. Pero a partir de ahí, esto lo resolveremos en el vestuario. Y punto final", declaró Santos en conferencia de prensa. En el partido siguiente, el entrenador sorprendió con su decisión de no incluir al goleador entre los titulares.

Medios europeos también mencionaron un supuesto "desplante" que Cristiano habría tenido con el DT durante un entrenamiento. Este martes, después de la victoria 6-1 ante Suiza, el jugador casi no participó del festejo con sus compañeros y fue el primero en dirigirse al vestuario, solo.