La cruda crítica de Modric a Livakovic: "Tu problema es que tienes miedo de cometer errores"

"No te estaría diciendo esto si no me preocuparas. Veo que no progresas en el seleccionado. ¿Quizás es las presión que tienes? Quizás no es... es porque estás irradiando incertidumbre. Y eso contagia al equipo. ¿Entiendes? De eso estoy hablando", le expresó Modric.

En la misma línea, el jugador de Real Madrid cuestionó la postura de Livakovic a través de preguntas: "¿Por qué no puedes cometer un error? Todos cometen errores. Siento que tu problema es que tienes miedo de cometerlos. ¿Quién no comete errores? Por favor, nómbrame a una persona (...) Mira, eres un gran arquero, ¿tu sabes eso?". Y la respuesta del 1 fue contundente: "No llegué aquí por miedo. Sólo empeora las cosas".

La charla entre Modric y Livakovic